Lekárka varuje pred nebezpečenstvom, ktoré číha v bazénoch: Nepomôže ani chlór! Nakaziť sa môžete raz-dva

USA - Mnohí vyhľadávajú počas horúcich dní kúpaliská. Vysoké teploty však robia z bazénov pomerne nebezpečné miesto. Hoci chemikálie pridávané do vody robia všetko pre to, aby zničili baktérie a vírusy, niektoré mikroorganizmy zostávajú na hladine a ohrozujú ľudské zdravie.

Portál HuffPost upozorňuje na choroby, ktorými sa môžete nakaziť z kontaminovanej vody v bazéne alebo vdýchnutím chemikálií, ktoré sa odparili.

Patogény zo stolice

Podľa portálu je hnačka najčastejším ochorením súvisiacim s kúpaním. Ak sa v bazéne nachádzajú výkaly, do vody sa uvoľňujú milióny baktérií a ľudia môžu ochorieť už po požití jej malého množstva. Do tela sa dostanú už malé čiastočky výkalov, takže ich ani nemusíte spozorovať. Kryptosporídium, norovírus, giardia, shigella a E. coli sú bežné zárodky súvisiace s močením. V závislosti od patogénu patria medzi časté príznaky horúčka, kŕče, nevoľnosť, vracanie a hnačka. Ak idete do bazéne s deťmi alebo bábätkami, vymieňajte im plienky ďaleko od bazéna, aby ste zabránili kontaminácii a/alebo si dávajte časté prestávky na toaletu.

Plavecké ucho

Plavecké ucho je bakteriálna infekcia spôsobená vodou z bazéna vo vonkajšom zvukovode. Keď voda v uchu stagnuje, rozkladá jeho ochranný vosk a vytvára tak vhodné prostredie pre množenie baktérií. Medzi príznaky patrí bolesť, začervenanie, opuch, svrbenie a výtok z ucha. Toto ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u detí a nie je nákazlivé. Lekárka Clare Rocková z Lekárskej fakulty Univerzity Johnsa Hopkinsa pre portál vysvetlila, že na prevenciu a boj proti plaveckému uchu môžete použiť uterák alebo ťahať ušný lalôčik rôznymi smermi, aby ste odčerpali všetku vodu z ucha. "Zároveň zvážte používanie štuplov do uší alebo kúpacích čiapok, aby ste zabránili vniknutiu bazénovej vody do ucha,“ dodala.

Dráždivé látky

Podráždenie pokožky, očí alebo hrdla je bežným dôsledkom ponorenia sa v bazéne. Rocková hovorí: „Chlór sa v kombinácii s potom, močom a špinou mení na chemické dráždivé látky. Keď v bazéne cítite 'chlór', pravdepodobne ide v skutočnosti o tieto látky, pretože sa v okolitom vzduchu menia na plyn.“ Známe sú pod názvom chloramíny. Spôsobujú vyrážky, svrbenie, červené oči, kašeľ, sipot a podráždenie nosa. Nesprávna úroveň pH v bazéne môže viesť k podráždeniu pokožky a očí.

Prečo chlór nezabíja niektoré baktérie?

Niekedy nie je pomer chlóru, brómu a pH úplne správny, čo umožňuje baktériám, aby sa množili. Mimoriadne odolné voči chlóru je Kryptosporídium, známe aj ako krypto. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) spôsobil tento parazit v rokoch 2015 až 2019 až 49 percent infekčných epidémií vo vodných plochách, ako sú bazény, vírivky a aquaparky. Zatiaľ čo chlór alebo bróm dokážu zničiť väčšinu baktérií v priebehu niekoľkých minút, kryptoleukóza môže vo vodnom zdroji prežiť týždeň alebo aj viac. Osoby s oslabeným imunitným systémom sú náchylnejšie na vznik závažnej infekcie spôsobenej práve kryptokokmi. Ak ste ochoreli na hnačku alebo vám diagnostikovali kryptokok, CDC odporúča odložiť pobyt v bazéne aspoň dva týždne po odznení príznakov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Ak chcete posúdiť bezpečnosť bazéna alebo aquaparku, preskúmajte záznamy o kontrole, ktorú na danom mieste vykonalo ministerstvo zdravotníctva. HuffPost tiež odporúča skontrolovať, či vidíte odtok v hlbokej časti bazéna. Zároveň si všimnite, či plavčíci dohliadajú na plavcov a či je v prípade ich neprítomnosti k dispozícii záchranné koleso. Takisto by ste nemali ísť do vody, ak si liečite otvorenú alebo reznú ranu.