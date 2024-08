Dráma na kúpalisku so šťastným koncom: Iba 6-ročný chlapec dostal v bazéne zástavu srdca, záchrana od policajtov mimo služby!

Policajti mimo služby zachránili malému chlapcovi život (Zdroj: Facebook/Forum dei Giovani Marcianise)

VERONA – Stačila malá chvíľa a prípad by nemusel dopadnúť so šťastným koncom. Horúci deň si 6-ročný chlapec vychutnával spolu s rodinou v jednom z kúpalísk v talianskom meste Verona. Náhle mu ale prišlo nevoľno a dostal zástavu srdca.

Prípad z ktorého mrazí. Iba 6-ročnému chlapcovi hrozila v bazéne smrť z náhlej zástavy srdca. Dvaja policajti mimo službu boli ale v správnom čase na správnom mieste a chlapec a jeho rodina len o vlások unikli hroznej tragédii, informuje talianske Leggo.

Príslušníci policajného zboru Domenica a Antonio z veronského policajného riaditeľstva boli v tom čase pri bazéne, keď zrazu počuli výkriky ľudí, ktorí sa tlačili na jednom mieste pri bazéne a žiadali zúfalo o pomoc. Malý Ayan ležal na chrbte pri bazéne a bol v bezvedomí.

ANTONIO STELLATO – UN GIOVANE EROE Antonio Stellato, di Capodrise, agente della Polizia di Stato in servizio alla... Posted by Forum dei Giovani Marcianise on Monday, July 1, 2024

Podľa svedkov už nejaký čas nedýchal. Dvaja mladí policajti neváhali a okamžite začali s oživovaním. Medzitým jeden z príslušníkov polície utekal po defibrilátor, pomocou ktorého pokračovali s resuscitáciou. Až po dvanástom stlačení malo dieťa zalapať po dychu, začať vylučovať vodu a opäť dýchať. Potom už zasiahol zdravotnícky personál a malý Ayan bol odvezený do miestnej nemocnice. Príbehom so šťastným koncom sa pochválili aj policajti, ktorí malého chlapca do nemocnice išli navštíviť.