Muž šesť rokov neprišiel do práce, stále poberal rozprávkový plat: Neuveríte, ako sa o tom dozvedelo vedenie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CÁDIZ – Predstavte si, že by ste šesť rokov nechodili do práce a aj tak by vám každý mesiac na účte pristála výplata. Presne to je prípad Španiela, ktorý vďaka nedorozumeniu celých šesť rokov nemusel pracovať. Všetko vyšlo na povrch až po tom, čo získal ocenenie za dlhoročnú prácu v spoločnosti.

Joaquín García zo Španielska bol stavebným dozorcom v čistiarni odpadových vôd v Cádize a dve desaťročia pracoval pre miestnu samosprávu. Jedného dňa však 69-ročný muž jednoducho prestal chodiť do práce, no aj napriek tomu stále pobral ročný plat v hodnote 37 000 eur (pred zdanením). Stalo sa tak vďaka byrokratickej štruktúre miestnej samosprávy, kde došlo k nedorozumeniu medzi dvoma oddeleniami, pričom každé oddelenie predpokladalo, že to druhé dohliada na to, aby Garcia dochádzal do práce. Až keď bol Garcia nominovaný na ocenenie za 20 ročnú pracovnú vernosť, vyšla pravda najavo.

(Zdroj: Getty Images)

„Zaujímalo ma, či tam ešte pracuje, či odišiel do dôchodku, či zomrel? Ale výplatná listina ukázala, že stále dostáva plat,“ povedal zástupca starostu Jorge Blas pre španielske noviny El Mundo, informuje portál The Local. „Zavolal som mu a spýtal sa ho: ‚Čo ste robili včera? Pred mesiacom, pred ďalším mesiacom?‘ Nevedel, čo má povedať,“ dodal Blas. Následne musel Garcia zaplatiť pokutu vo výške 27 000 eur (čo sa rovná ročnému platu po zdanení) za svoju dlhú neprítomnosť v práci, uviedlo BBC.

Neskôr sa tiež ukázalo, že Garcíovi kolegovia si mysleli, že miestne vedenie udržiava dohľad nad čističkou, keďže tam svojho kolegu už dlho nevideli. Garcíov právnik obvinil čističku odpadových vôd zo zastrašovania, čo bolo údajne dôvodom, prečo sa bál chodiť do práce. Podľa právnika tiež García nemal v práci žiadne povinnosti, ktorým by sa mal venovať. García trvá na tom, že nič zlé nespravil a spustil petíciu za to, aby pokutu nemusel zaplatiť a aby mesto toto rozhodnutie prehodnotilo.