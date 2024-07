Experti z WHO varujú pred nebezpečným vírusom: Prenáša sa pohlavným stykom! Hrôzostrašné príznaky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hoci je vírus opičích kiahní zriedkavý, najčastejšie sa vyskytuje v strednej alebo západnej Afrike. Počet nakazených sa zvyšuje, konkrétne v Južnej Afrike. Zvyčajne trvá päť až 21 dní, kým sa objavia prvé príznaky. Patrí medzi ne vysoká teplota, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť chrbta, opuch žliaz, triaška, vyčerpanosť a bolesť kĺbov. Vyrážka sa zvyčajne objaví jeden až päť dní po prvom výskyte príznakov, často začína na tvári a potom sa rozšíri na iné časti tela. Pacienti tiež môžu pociťovať bolesť konečníka alebo krvácanie. Doktor Van Kerkhoveová začiatkom tohto roka uviedla, že choroba sa môže prenášať pohlavným stykom a varovala, že v poslednom čase došlo k obrovskému prepuknutiu aj vo svete.

(Zdroj: Getty Images)

„Zaregistrovali sme obrovské vypuknutie, ktoré sa teraz šíri medzi ľuďmi pri sexuálnych aktivitách,“ povedala pre denník Daily Star. Vírus opičích kiahní zvyčajne zmizne do niekoľkých týždňov, ale kým máte príznaky, môžete chorobu preniesť na iných. Ľudia s ťažkou formou ochorenia môžu byť hospitalizovaní a 0,1 až 10 percent nakazených na ňu zomiera. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však po náraste počtu prípadov v posledných týždňoch vydala aktualizované informácie, pričom priznala, že netuší, ako dlho tento nárast trvá. „Náhly výskyt nesúvisiacich prípadov vírusu opičích kiahní v Južnej Afrike bez anamnézy cestovania do zahraničia, vysoká prevalencia HIV medzi potvrdenými prípadmi a vysoký pomer úmrtí naznačujú, že dochádza k prenosu. Nie je známe, ako dlho mohol vírus cirkulovať,“ uviedli odborníci z WHO.

Čiastočne to podľa odborníkov môže byť spôsobené nedostatočným včasným rozpoznaním infekcie, nakoľko lekári v Južnej Afrike majú len málo skúsenosti s diagnostikovaním takéhoto ochorenia. Ďalšou príčinou môže byť, že pacienti vyhľadajú lekársku pomoc neskoro, pretože majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti alebo sa boja, že ich spoločnosť kvôli ochoreniu odsúdi. Neboli zavedené žiadne cestovné obmedzenia, ale predstavitelia WHO varujú, že každý, kto plánuje cestovať do krajiny, by sa mal poučiť o jej nebezpečenstve.