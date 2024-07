Africká krajina hlási nárast počtu prípadov vírusového ochorenia: Chorobou trpia najmä deti!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najviac nakazených evidujú v provincia Equateur na západe KDR. Podľa hovorcu vláda prijíma sériu opatrení na boj proti nákaze: ide najmä o špecializovanú lekársku starostlivosť, monitorovanie kontaktov i zdravotnej situácie v rámci komunít.

archívne video

Na Slovensku potvrdili prvý prípad opičích kiahní! K prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí (Zdroj: UVZ SR)

Vláda KDR prišla s touto informáciou len niekoľko dní po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred hrozbou, ktorú pre globálne zdravie predstavujú opičie kiahne, a to najmä v súvislosti s obavami z možného prepuknutia epidémie vyvolanej novým, nebezpečnejším kmeňom vírusu opičích kiahní v KDR. Aj generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vtedy konštatoval, že najnovšie šírenie nákazy v KDR "nevykazuje žiadne známky spomalenia".

WHO pred vyše týždňom uviedla, že len za posledný mesiac dostala hlásenia o prípadoch nákazy opičími kiahňami z 26 krajín sveta. Tedros vtedy na brífingu pre médiá upozornil, že napríklad Juhoafrická republika nedávno zaznamenala 20 prípadov vrátane troch úmrtí, čo boli prvé prípady v krajine od roku 2022.

Opičie kiahne boli u ľudí prvýkrát diagnostikované v roku 1970 vo vtedajšom Zaire, dnes KDR. Odvtedy sa vyskytujú najmä v krajinách na západe a v strede afrického kontinentu. V minulosti sa väčšina chorých nakazila od infikovaných zvierat.

Od mája 2022 však zdravotníci hlásia nákazy vírusom opičích kiahní po celom svete, pričom postihujú najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov. Od septembra minulého roka sa v KDR šíri nový, ešte smrteľnejší kmeň, ktorý sa tiež prenáša pohlavným stykom medzi mužmi. Nový kmeň sa zatiaľ prenáša výlučne z človeka na človeka. Opičie kiahne sa prejavujú horúčkou, triaškou, vyrážkami a léziami na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.