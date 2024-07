VIDEO Strešné okno Mercedesu razom prasklo: Vodička zostala v šoku! Keby v tom čase sedela v aute...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KENT - Tridsaťjedenročná vodička zažila po príchode domov šok. Zistila, že sklenené strešné okno jej auta prasklo. Keby bola počas incidentu v aute, pravdepodobne by utrpela zranenia. Odborníci prezradili, ako v letných mesiacoch ochrániť vozidlo pred podobným scenárom.

Administratívna pracovníčka Chanice Crystal Dawsonová z Ramsgate v štáte Kent pre britský denník The Sun povedala, že výbuch skleneného strešného okna na jej Mercedese za 30 000 libier (35 444 eur) ju mohol zabiť. Explóziu zachytil kamerový systém v jej aute a pravdepodobne ju spôsobilo horúce počasie. Dawsonová po príchode domov našla na príjazdovej ceste len črepy skla. „Vrátila som sa k autu a myslela si, že ho niekto rozbil. Pozrela som si však zábery z kamery a sklo náhodne vybuchlo. Nedokázala som to pochopiť. Bola to úplná záhada,“ povedala pre britský denník.

„Keby som sedela v aute a išla po diaľnici, mohla som zomrieť. Často v ňom vozím deti môjho priateľa – ktovie, čo by sa im stalo, keby nad nimi vybuchlo sklo,“ dodala. Spoločnosť Mercedes poslala na miesto vozidlo, ktoré odtiahlo Dawsonovej auto. Britka však odmieta zaplatiť účet za opravu vo výške 1 400 libier (1 654 eur). Spoločnosť však naďalej tvrdá na tom, že neexistujú žiadne dôkazy o výrobnej chybe. Jej predstavitelia zároveň odporučili Dawsonovej, aby kontaktovala svoju poisťovňu.

Ako informujú odborníci v oblasti opravy a výmeny čelných skiel z americkej firmy True Blue Auto Glass, explodujúce strešné okná sa stávajú každým rokom väčším problémom z dôvodu neustáleho zvyšovania teplôt. „Tento problém sa neobmedzuje ani na jedného výrobcu automobilov. Ide o celosvetový fenomén a presná príčina týchto výbuchov zostáva záhadou,“ uviedli odborníci v článku na webovej stránke. Výrobcovia tvrdia, že príčinou môžu byť okamžité zmeny teplôt. Príčinou môžu byť aj úlomky, ako sú malé kamienky na ceste, ktoré môžu odskočiť a spôsobiť poškodenie strešného okna. To môže viesť k prasklinám, ktoré sa môžu časom zhoršiť a nakoniec rozbiť strešné okno.