4 najčastejšie chyby Slovákov! Kvôli tomuto zlozvyku môžete prísť o auto

(Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ chcete, aby vaše auto s vami vydržalo čo najdlhšie, je dôležité, aby ste ho používali tak ako sa má. Mnohí vodiči si neuvedomujú, že ich zlozvyky pri šoférovaní môžu spôsobiť, že im auto vypovedá službu omnoho skôr, ako by malo. Portál autovybava.sk upozorňuje na 4 najčastejšie chybý, ktoré slovenskík šoféri robia. Čomu sa máte vyvarovať?

1. Podceňujú pravidelný servis

Pri nových autách je pravidelný servis a kontrola vozidla samozrejmosťou. Majitelia ojazdených áut však na servis často zabúdajú a navštívia ho, až keď evidujú poruchu. Pravidelná výmena aloja, filtrov, kotrola tlaku vzduchu v pneumatikách, kontrola chladiacej zmesi či brzdovej kvapaliny vám však môže zachrániť auto a predĺžiť jeho životnosť.

2. Studený štart

Pokiaľ vám auto dlho stálo na jednom mieste a motor je studený, je dôležité, aby ste ho aspoň pár sekúnd zohrievali na voľnobeh a až potom jemne zvyšovali otáčky motora. Tento postup je najdôležitejší v zimných mediacoch, kedy v noci teploty klesnú pod nuli.

3. Nesprávne radenie prevodovky

Už sa vám stalo, že vaša prevodovka začala kvíliť alebo šklbať? To sú práve signáli, ktoré vás upozorňujú, že nesprávne radíte prevodovku. Pozor by ste mali dvať aj na to, či máte zvolený správny prevodový stupeň. Aj to totiž môže poškodiť motor auta. Pri nižšej rýchlosti alebo pri jazde do kopca, by ste mali zvoliť nižší stupeň. Avšak pri plynulej jazde na rovnej ceste zas vyšší stupeň.

4. Kvalita paliva

Mnohí si ani neuvedomujú, aké je dôležité natankovať kvalitné palivo. To by malo byť pre vodičov pri výbere najdôležitejšie. Ako ho však rozoznať? Pokiaľ si nie ste istí, ktoré palivo je zaručene kvalitné, je dobre si kúpiť aditívum, a teda prímes, ktorá sa pridáva do paliva na zvýšenie výkonu motora a rovnako aj na predĺženie životnosti motora.