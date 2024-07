Ďalší tragický prípad horúčav a zabudnutého dieťaťa: Malú Agnes (†1) nechal otec v aute, našli ju až kolegovia!

Parkovisko pred firmou, kde otec zabudol malú Agnes (Zdroj: X/@zazoomblog)

Taliansky denník Il Gazzettino informoval o dráme, ktorá sa stala neďaleko Benátok. Obaja rodičia boli z miesta činu prevezení do nemocnice v obrovskom šoku a s plačom. Podľa dostupných informácií to mala byť chvíľková nepozornosť a výpadok. Dievčatko zabudol otec, ktorý ju mal na starosť. Takto dievčatko bolo zavreté neuveriteľných päť hodín. Zamknutú Agnes v aute si mali všimnúť až zhrození kolegovia, ktorí prechádzali cez parkovisko. Tí podľa slov polície zavolali aj rýchlu zdravotnú službu.

La piccola #Agnese muore di #caldo nell'auto sotto il sole: le urla strazianti del papà https://t.co/Ka4dgTAZXs — Gazzettino (@Gazzettino) July 19, 2024

Papà dimentica la figlia di 1 anno in auto sotto il sole rovente: la piccola Agnese muore per il caldo - #dimentica #figlia #sotto #rovente https://t.co/bue1cVeXms — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) July 19, 2024

Záchranné zložky, ktoré prišli na miesto činu ale ani po niekoľkých pokusoch o resuscitáciu a presun na najbližšiu pohotovosť už dievčatku nedokázali pomôcť a museli konštatovať smrť. Svedkovia dokonca pre talianske média opísali, ako zúfalý otec pri aute kričal meno dievčatka.

Podľa polície ju mal otec odviezť k príbuzným, ktorí sa o dievčatko starajú, kým on by sa vrátil do práce. Dievčatko ale spalo v autosedačke na zadných sedadlách a otec si túto skutočnosť neuvedomil, domnieval sa, že ju už odviezol a odišiel do práce. Horúčavy, ktoré v týchto dňoch ale trápia celé Taliansko a teploty, ktoré atakujú až 40 stupňov Celzia boli pre malú Agnes žiaľ smrteľné.