Lekár varuje pred obľúbeným doplnkom, ktorý máte v aute určite aj vy: Počas horúčav môže vybuchnúť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekár Kunal Sood sa pred pár mesiacmi podelil na TikToku o videu, v ktorom reaguje na nehodu influencerky Kyndal Bretovej. Tej do tváre vybuchol osviežovač vzduchu, ktorý mala umiestnený vo svojom aute. „Osviežovač vzduchu sa prehrial a vybuchol do vašej tváre a teraz máte poškodené oči a chemické popáleniny,“ napísala Bretová k videu, ktoré publikovala ešte v marci tohto roka. Na záberoch vidno, ako leží na nemocničnej posteli a utiera si oči vlhkou handričkou.

Ako informuje lekár Sood vo svojom videu, podobný incident sa môže stať komukoľvek, obzvlášť v lete. „Aby ste tomu predišli, uistite sa, že svoj osviežovač nevystavujete extrémnemu teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas,“ uviedol Sood. Video mnohým poslúžilo ako strašidelná pripomienka toho, čo sa môže stať, ak zanedbáte bezpečnosť. „Fuj,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Dúfam, že je v poriadku. Chuderka,“ napísal ďalší.

Iní prezradili, že ich to vôbec neprekvapilo a podobné osviežovače radšej vôbec nepoužívajú. „Všetky tieto osviežovače sú pre vaše zdravie mimoriadne nebezpečné. Pozrite sa, čo to robí s pokožkou, a ľudia to vdychujú,“ vysvetlil komentujúci. Jedna z používateliek sociálnej siete však poukázala na to, že podobné produkty sú určené do áut, a preto by mali zvládnuť aj vyššie teploty. „Produkt, ktorý je vyrobený tak, aby bol nonstop v aute, by mal vydržať teploty vo vnútri auta, inak je to na súdny proces,“ dodala.