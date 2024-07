VIDEO Mladíci rozčúlili ľudí: Ich plážová hra skončila bolestivou nehodou! Toto nemohli myslieť vážne

(Zdroj: TikTok/barstoolsports)

USA – Keď sa povie ideálna dovolenka, mnohí si predstavia celodenné vylihovanie na pláži, slnenie sa a plávanie v mori či bazéne. Niektorí dovolenkári sa ale po čase môžu začať nudiť, a tak vymýšľajú rôzne plážové hry. Skupina mužov nedávno pobúrila používateľov sociálnej siete za to, čo na pláži vystrájali.

Hoci pláž môže byť vhodná na niektoré loptové hry, kopať do lopty na plytčine, kde sú plavci, nie je nikdy dobrý nápad. To si zjavne neuvedomovali mladíci, ktorí sa rozhodli kopnúť do rugbyovej lopty smerom k ostatným plavcom. Ako ukazuje video publikované na TikToku, jeden z mladíkov kľačí, v ruke drží fľašku s nápojom a druhou rukou podopiera loptu.

Zároveň vyzýva svojho kamaráta, ktorý sa rozbehne a kopne do lopty. Tá vystrelí smerom od brehu priamo do mora, kde sa kúpu nič netušiaci plavci. Lopta poskakuje po hladine, až napokon trafí do tváre dievčinu stojacu v mori. Nie je známe, kde presne ani kedy boli zábery natočené. Viacerí používatelia sociálnej siete sa však zhodli na tom, že mladíci urobili poriadnu hlúposť.

„Čo si mysleli, že sa stane?“ uviedla jedna z komentujúcich. „Bola by som tak nahnevaná! Prečo to robili? A na mieste s kopou ľudí,“ napísala ďalšia. „Braček, mieril si na ňu,“ poznamenal tretí komentujúci. „Kde je druhá časť? Chceme vidieť následky,“ komentoval iný používateľ sociálnej siete. Niektorí ale priznali, že pri sledovaní videa neudržali smiech.