Mladík si na dovolenku kúpil nový fotoaparát: Keď uvidel VIDEO z pláže, vybuchol do smiechu! Veď pozrite

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

USA – Pred odchodom na dovolenku si mnohí zadovážia nové oblečenie, nový kufor alebo dokonca nový fotoaparát, aby počas pobytu zachytili veselé momenty. Jeden muž však zostal sklamaný, keď zistil, že jeho nový fotoaparát vôbec nezachytil zábery, po akých túžil. Keď sa o ne podelil na sociálnej sieti, ľudia vyprskli do smiechu.

Mladík menom Seb Laz, ktorý sa o video podelil na TikToku, napísal: „Kúpil som si nový fotoaparát na cestu do Európy a toto som dostal.“ Ľudia sa pri pohľade na zábery neubránili smiechu. Na pozadí nádhernej piesočnatej pláže, nádherných zelených stromov, ostatných dovolenkárov a úžasne čistej vody muž ukázal nezvyčajný uhol rybieho oka, z ktorého snímala jeho kamera, a zažartoval: „Potrebujem vrátiť peniaze.“ Seb sa postavil na okraj vody a potom začal plávať. Jeho nos však kvôli zvláštnemu uhlu kamery vyzeral ako plutva.

Ostatní používatelia sociálnej siete sa rýchlo nahrnuli do sekcie komentárov, aby sa podelili o svoje názory. Jeden z komentujúcich zažartoval, že muž na záberoch vyzerá ako dieťa korytnačky a Mr. Beana. „Stále plávaj, stále plávaj,“ pridal sa ďalší komentujúci, ktorý narážal na populárny animovaný film Hľadá sa Nemo. „Dychčím od smiechu,“ priznal tretí. „Nevedel som, čo mám čakať, ale toto som naozaj nečakal,“ dodal štvrtý. „Premenili ste sa na rybu,“ zažartoval ďalší.

Mnohí sa však Seba pýtali to isté a čudovali sa, ako sa mu darí udržať oči otvorené pod hladinou mora. „Môžete mi vysvetliť, ako dokážete otvoriť oči v slanej vode?“ spýtal sa jeden z komentujúcich. Iní vysvetlili, že je to jednoduché, len to trochu štípe a objekty sú pri pohľade na ne rozmazané. Ostatní sa pýtali, o akú kameru ide, pretože o nej doposiaľ nepočuli a pravdepodobne nechceli na dovolenke zažiť podobné sklamanie. Používatelia TikToku vysvetlili, že Sed použil 360-stupňovú kameru s objektívom rybieho oka.