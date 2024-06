Sestrička z hospicu radí: Ak chcete umierajúcemu dopriať pokojnú smrť, túto bežnú vec NIKDY nerobte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťjedenročná zdravotná sestra v hospici Julie McFaddenová otvorene hovorí o smrti a o tom, čo prechádza posledným chvíľam života. Okrem edukácie tak ľuďom pomáha prekonať strach zo smrti. V jednom zo svojich videí odhalila, čo ju na posledných momentoch života najviac prekvapuje. „Keď som bola novou sestrou v hospici, tieto veci ma prekvapili,“ prezradila. Spomenula napríklad to, že ľudia na smrteľnej posteli, rovnako ako pacienti v kóme, počúvajú hlasy ľudí okolo seba. Ďalej uviedla, že umierajúci ľudia v rámci „fenoménu smrteľnej postele“ vidia zosnulých príbuzných v dôsledku psychózy a delíria.

Pravdepodobne najprekvapujúcejšie je však to, že ak chcete umierajúcemu dopriať pokojnú smrť, neponúkajte mu žiadne nápoje. „Umierajúce telo nedokáže zvládnuť hydratáciu ako živé telo. Ak sa teda pokúsime hydratovať umierajúce telo na konci života, bude preťažené tekutinami,“ priblížila McFaddenová. „Tekutina nezostane v žilách. Presiakne von a spôsobí opuch a nakoniec spôsobí dýchacie ťažkosti,“ dodala. Čím viac je umierajúci dehydratovaný, tým je preňho smrť pokojnejšia a príjemnejšia.

„Dostanete sa do ketózy a vaše telo bude uvoľňovať endorfíny, ktoré vám spôsobia euforickú bolesť a pomôžu tlmiť otupujúcu bolesť. Budete sa cítiť skutočne dobre,“ vysvetlila McFaddenová, ktorá predtým pracovala ako zdravotná sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). „To je to, čoho som bola svedkom ako sestra v hospici a čomu by som ako sestra na JIS neverila,“ uzavrela.