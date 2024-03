Zdravotná sestra upozornila na fenomén, ktorý signalizuje príchod smrti: Po tomto už nezostáva veľa času

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťjedenročná Julie McFaddenová je zdravotná sestra, ktorá pomáha ľuďom na sklonku života. Nedávno zverejnila video na YouTube, v ktorom hovorila o tom, čo ľudia často robia, keď umierajú, a odhalila, že je bežné, že sa ich oči „zaseknú“ pri pohľade na jeden bod. „Smrteľný pohľad nastáva, keď niekto zaostrí zrak na časť miestnosti a bez ohľadu na to, čo robíte – aj keď lusknete prstami priamo pred jeho tvárou – nepohne očami,“ uviedla McFaddenová a dodala, že niektorí ľudia sa pozerajú do prázdna alebo sa rozprávajú s niekým, kto v skutočnosti nie je v miestnosti.

„Niekedy majú na tvári veľký úsmev, akoby videli niečo, čo im zjavne prináša radosť. Tomu hovoríme ‚smrteľný pohľad‘,“ dodala McFaddenová. S tým sa často spájajú aj vizuálne halucinácie, kedy je umierajúci presvedčený o tom, že vidí niekoho, kto už nie je medzi živými. Spomenula si na prípad starého muža, ktorý vykazoval známky blížiaceho sa konca, mal „smrteľný pohľad“ a vidiny konca života. Vysvetlila, že sa o muža starala jeho manželka. Obaja mali takmer 100 rokov a manželmi boli 70 rokov.

McFaddenová si všimla, že umierajúci muž sa na ňu usmial, potom odvrátil zrak, akoby niečo videl, a potom sa poriadne usmial. „Robil to celý čas, čo som tam bola. Nedokázala som ho prinútiť, aby sa na mňa pozrel. Potom mal zrazu široký úsmev,“ uviedla zdravotná sestra. S rodinou pacientov o týchto „príznakoch“ smrti hovorí, aby vedeli, že ich milovaná osoba už čoskoro umrie. McFaddenová vysvetlila, že tieto udalosti sa zvyčajne dejú niekoľko týždňov alebo mesiac predtým, ako daná osoba zomrie.

Príbeh však nabral zvláštny spád, keď manželka už zosnulého muža povedala McFaddenovej o smrti ďalšej blízkej osoby. „Spomenula, že jej sestra nedávno zomrela, a keďže si boli všetci blízki, nemala to srdce povedať manželovi o smrti svojej sestry, myslela si, že ho to len zarmúti a že na to pravdepodobne tiež rýchlo zabudne,“ uviedla McFaddenová. Asi po týždni sa mu však rozhodla povedať pravdu o švagrinej smrti. Na to pokojne povedal svojej manželke, že to už vie – pretože mu to povedala sestra. Údajne za ním prišla a povedala, že zomrela. „Mám zimomriavky, keď rozprávam tento príbeh,“ priznala McFaddenová.