Šokujúce prebudenie v nemocnici: Lekári muža (20) preoperovali na ženu! Keď zistíte prečo, príde vám zle

MUZAFFARNAGAR - Polícia v Indii vyšetruje nepríjemný incident, na začiatku ktorého bol spor o pôdu. Dvojročný konflikt mal nakoniec desivú dohru v nemocnici v štáte Uttarpradéš. Ak predpokladáte, že to bolo preto, lebo slovné urážky a ataky prešli do krvavej bitky, mýlite sa. Dôvod je oveľa krutejší.

Dvadsaťročného Mudžáhida, ktorý sa prebudil po operačnom zákroku v nemocnici v štáte Uttarpradéš, čakalo desivé prekvapenie. Lekári mu totiž odstránili genitálie. Pacient uviedol, že operácia je výsledkom podvodu, za ktorým je muž známy ako Omprakaša. Práve on sa mal vyhrážať, že mu ukradne podiel na otcovej pôde a zároveň ho presvedčil, že má naliehavý zdravotný problém, ktorý treba vyriešiť. Mudžáhid preto zašiel na Lekársku fakultu v Muzaffarnagare, kde mu tím lekárov odporučil operáciu. „Keď som sa prebral, povedali mi, že ma zmenili z chlapca na dievča,“ povedal, informuje portál NDTV.

Podľa jeho slov je incident vyvrcholením dvojročného obdobia plného vyhrážok a obťažovania zo strany Omprakasha. Ten mu po operácii ponúkol, že môže zostať bývať v jeho dome, pretože rodina a priatelia by ho mohli po zmene pohlavia vylúčiť zo svojich životov. Údajne sa tiež vyhrážal, že zastrelí otca a zabaví jeho podiel na rodinnej pôde. „Zmenil som ťa z muža na ženu a teraz musíš žiť so mnou. Pripravil som pre teba právnika a súdny sobáš. Teraz zastrelím tvojho otca a pozemok z tvojho podielu bude pomenovaný po mne a potom ho predám a odídem do Lucknow,“ povedal Mudžáhidovi.

Avšak namiesto toho, aby miestna komunita poškodeného muža zavrhla, pracovníci zväzu farmárov zorganizovali protest pri lekárskej fakulte a vyzvali na okamžité právne a trestné konanie. Miestni policajti medzitým zatkli Omprakasha a údajne vyšetrujú zainteresovaných lekárov. Žalobu podala aj Mudžáhidova rodina a tvrdí, že tento hrozný incident vážne ovplyvnil jeho život. „Všetky obvinenia vznesené rodinou a protestujúcimi budú dôkladne vyšetrené a proti osobám, ktoré budú uznané za vinné, budú podniknuté príslušné právne kroky,“ uviedol vyšší policajný dôstojník z Muzaffarnagaru Ramashish Yadav.