Ľudí vydesilo hrôzostrašné VIDEO ryby číhajúcej v piesku: Veď má oči ako človek! A tie zuby...

(Zdroj: Instagram/untamed_paths)

Dennis Chan zdieľal na Instagrame divoké video, ktoré od pondelkového rána nazbieralo 53,3 milióna zobrazení a 1,2 milióna pozitívnych reakcií. „Tieto nezvyčajné ryby sa zahrabávajú do piesku, pričom majú odhalenú len hlavu a čakajú na nič netušiacu korisť,“ povedal Chan, informuje denník New York Post. „Sú podobné kameňomilom a škorpiónom, čo znamená, že majú jedovaté ostne, ktoré môžu spôsobiť bolestivé bodnutie,“ dodal.

Chan natočil tvora z rôznych uhlov, až kým sa nezdalo, že ryba začala hltať vodu a zahrabala sa hlbšie do piesku. Túto bizarnú rybu možno niekedy vidieť na severnom pobreží Singapuru, zvyčajne zahrabanú v piesku, z ktorého vyčnievajú len jej očné buľvy. Ľudí, ktorí si video pozreli, Chanov strašidelný nález vydesil a znepokojil.

„Nikdy som nepohŕdal zvieraťom... pred týmto,“ komentoval jeden z divákov. „Toto je teraz môj démon spánkovej paralýzy,“ napísal iný komentujúci. „Zomrela by som, keby som kráčala po vode, stúpila na to, pozrela sa dolu a uvidela to. Doslova by som zomrela,“ pridala sa ďalšia. „Nenávidím túto rybu,“ vyhlásil štvrtý.