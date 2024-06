Chlapík sa živí písaním sexi správ: Predstiera, že je modelka, muži sú z neho hotoví! Choré, koľko zarába

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo svojom úvodnom príspevku napísal: „Dlho som pracoval ako profesionálny sexter, vybavoval som niekoľko účtov na OnlyFans, kde som musel predstierať, že som modelka. Pracoval som ale aj v agentúrach. Len minulý mesiac som zarobil takmer 10 000 dolárov (9222,1 eur) pre agentúru, keď som komunikoval s mužmi po celom svete a vydával som sa za modelku ako priateľku, otrokyňu alebo dominu, okrem iného.“ Ako sa dalo očakávať, otázky, ktoré mu boli položené, priniesli niekoľko zaujímavých informácií o ľuďoch, ktorí využívajú jeho služby.

Keď sa jeden z používateľov Redditu opýtal, akú najzvrhlejšiu vec kedy napísal, dostal odpoveď, ktorá bola skutočne dychvyrážajúca. Odpovedal: „Pozrel som sa do trezoru modelky (kde ukladá na platforme Only Fans fotky a videá) a našiel som nejaké fotky, na ktorých bola oblečená ako manažérka. Poslal som ich inému mužovi s tým, že by som mu mohol robiť asistentku. On sa z nich zbláznil a potom som napísal celý príbeh o tom, čo by som mu (ako modelka) urobil a čo by som mu dovolil, aby mi urobil...Trvalo to asi tri hodiny, ten chlap minul asi 200 dolárov (184,35 eur) a dvakrát sa urobil.“

Ďalší položil otázku o mužovej sexualite a spýtal sa: „Je to nepríjemné, písať tieto veci?“ Profesionálny sexter potvrdil, že je heterosexuál a snažil sa to písať tak, ako by to bolo jemu ako chlapovi z opačnej strany príjemné. „Je nepríjemné vidieť nahé fotky mužského prirodzenia. Väčšina mužov sú veľkí zvrhlíci. Dokonca si nevedia ani urobiť poriadku fotku penisu,“ uviedol.

Dokonca sa objavila aj technická otázka: „Prevezme nakoniec umelá inteligencia túto prácu, alebo si myslíte, že osobný prístup je to, čo vás urobilo úspešným?“ Muž odpovedal: „Nielenže môže umelá inteligencia prevziať moc, ale už sa to aj deje. Práve teraz, v aplikáciách WhatsApp a Instagram, môžete naprogramovať odpovede a určite sa to dostáva do bodu, že by inteligencia mohla viesť aspoň veľmi realistickú základnú konverzáciu. Tento druh skazenej mentality ale umelá inteligencia nemôže nahradiť.“