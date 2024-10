Ďalšia HANBA! Rebríček krajín analyzuje najlepšie miesto pre život a... Slovensko skončilo POSLEDNÉ

Ilustračné foto (Zdroj: schengenvisainfo.com, Thinkstock)

Švajčiarsko je pre Američana najlepšia krajina pre život v Schengene, vyplýva z novej štúdie portálu SchengenVisaInfo. Výskum sa zameriaval výlučne na Američanov a analyzoval niekoľko faktorov, ktoré určujú, do akej miery je každá krajina vhodná na presťahovanie sa. Medzi tieto faktory patrí znalosť anglického jazyka, ústretovosť miestneho obyvateľstva voči Američanom, kvalita zdravotnej starostlivosti, hrubý mesačný príjem, dane, životné náklady a ceny prenájmu. Zohľadňovali aj finančnú flexibilitu, t.j. sumu peňazí, ktorá občanovi zostane po pokrytí všetkých výdavkov.

Ako informuje portál SchengenVisaInfo, vyhodnotením týchto kľúčových aspektov sa snaží ponúknuť dôveryhodný a inkluzívny zdroj, ktorý pomôže rozhodnúť sa potenciálnym sťahujúcim sa Američanom do Európy. Uvedumuje si, že nájsť tú správnu krajinu, ktorá by sa dala nazývať novým domovom, môže byť stresujúce. Pracovné príležitosti, jazykové bariéry a mnohé ďalšie faktory môžu ovplyvniť rozhodnutie presťahovať sa.

"Ľudia sa sťahujú do iných krajín za lepším životom a krajiny Schengenu majú povesť lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a mnohých pracovných príležitostí. Pre tých, ktorí prichádzajú do EÚ, je však dôležité, aby sa v novom prostredí cítili vítaní a prijatí. Hovoriť rovnakým jazykom môže cudzincom skutočne pomôcť cítiť sa začlenení," uvádza Dion PIlana, globálny analytik cestovania v súvislosti so štúdiou pre portál Schengen.News. Do výskumu boli zahrnuté krajiny Schengenského priestoru okrem Lichtenštajska, ktoré bolo zo štúdie vylúčené kvôli nedostatočným údajom.

Top destináciou je Švajčiarsko

Švajčiarsko sa ukázalo ako top destinácia, ktorá americkým občanom ponúka tie najlepšie podmienky na usadenie sa, a to najmät z dôvodu najvyššieho skóre v zdravotnej starostlivosti ale aj finančnej flexibility. Celkové skóre, ktoré Švajčiarsko získalo, bolo 70,28 bodu.

Druhou najlepšou krajinou na presťahovanie sa je Nórsko, ktoré tiež vyniká svojou zdravotnou starostlivosťou a znalosťou angličtiny, no skončilo až o 13 bodov za top destináciou (57,66 bodu). Na treťom mieste v tesnom závese skončilo Dánsko ( 56,81) je na treťom mieste s druhým najvyšším skóre za finančnú flexibilitu. Island a Švédsko sú na štvrtom a piatom mieste v dôsledku kombinácie znalosti angličtiny a stabilného systému zdravotnej starostlivosti. Fínsko je na ôsmom mieste, zaostáva za Holandskom a Rakúskom, no vyniká vyšším skóre v ústretovosti voči Američanom.

"Škandinávske krajiny a Fínsko majú v tomto rebríčku najvyššie skóre vďaka svojmu systému zdravotnej starostlivosti – niečo, čo Američania oceňujú. Navyše, Škandinávci a Fíni často hovoria plynule anglicky, čo je pre Američanov výhodou," konštatuje Behar Sadiku, odborník na globálne cestovanie a cestovný ruch.

Nemecko, ktoré skončilo na 10. mieste (41 bodov), má jedno z najvyšších skóre za jazykové znalosti a systém zdravotnej starostlivosti, no najnižšie za prívetivosť. „Chladný“ postoj, ktorý Nemcov charakterizuje, môže byť problémom pre Američanov, ktorí napriek tomu, že hľadajú lepší život, skutočne oceňujú priateľské prostredie. Podobné skóre a charakteristiky získalo aj Luxembursko (41,46 boda), ktoré tesne predbehlo Nemecko. Holandsko a Island dosiahli najvyššie skóre za znalosť angličtiny.

Slovensko je na úplnom chvoste

Slovensko skončilo v štúdii na poslednom 28. mieste, sme teda najhoršia možná destinácia pre Američanov na presťahovanie sa. Pre nami skončilo aj Rumunsko a to na 15. mieste. Tesne nás predbehlo aj Bulharsko. Získali sme celkové skóre 19,11 boda.

V porovnaní s prvým Švajčiarskom sme síce získali lepšie hodnotenie za znalosť angličtiny (33,14 boda) a sme o niečo priateľskejší, no v porovnaní kvality zdravotnej starostlivosti sme získali iba 7,31 boda, zatiaľ čo Švajčiarsko 100 bodov. Priemerná hrubá mzda u nás síce nie je najnižšia v Schengene, keďže pod nami sa umiestnilo Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko a tesne aj Lotyšsko, no v porovnaní so všetkými ostatnými štátmi zarábame málo a vo finančnej za zmienenými krajinami flexibilite zaostávame.