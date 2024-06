Aj tento rok budú dovolenkárom v Chorvátsku pomáhať slovenskí policajti

Hovorca Prezídia policajného zboru Roman Hájek (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Aj tento rok budú slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci projektu Bezpečná turistická destinácia, kde budú pomáhať slovenským turistom. Pôsobiť budú v dvoch destináciách - Crikvenici a Trogire od 1. júla do 30. augusta. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek na utorkovej tlačovej besede.

Hliadka, ktorá bude slúžiť v Crikvenici, bude mať na starosti severnú oblasť Prímorsko - Goranského pobrežia od Zadaru vyššie. Hliadka, ktorá bude slúžiť v Trogire, bude mať na starosti južné pobrežie, Splitsko - Dalmatínsku oblasť, priblížil Hájek.

Doplnil, že tak ako pominulé roky budú policajti slúžiť na motorových vozidlách, budú ľahko rozpoznateľní, budú vo svojich uniformách a na policajných vozidlách s označením príslušnosti k polícii. Slúžiť budú v zmiešaných hliadkach. V každej hliadke musí byť vždy chorvátsky policajt, ktorý je jej veliteľom a má právomoci a slovenskí policajti poskytujú súčinnosť na základe požiadania.

Policajti budú do Chorvátska vysielaní v dvoch intervaloch. Prví štyria budú slúžiť od 1. do 31. júla a ďalší štyria od 1. do 30. augusta. Policajná hliadka, v Crikvenici, bude nepretržite k dispozícií na telefónnom čísle + +421 908 723 525 a hliadka v Trogire na čísle +421 908 723 526.

Hájek poukázal na to, že medzi najčastejšie prípady, ktoré riešia slovenskí policajti v Chorvátsku, patria stratené doklady. Taktiež riešia drobné krádeže na plážach a dopravné udalosti ako dopravné nehody, prípadne asistujú pri škodových udalostiach. "Veľmi časté je napríklad nesprávne parkovanie. Takisto asistujú pri veľmi častých prípadoch priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu či narušeniu verejného poriadku, kde úraduje najmä alkohol," zhrnul s tým, že slovenskí policajti pomáhajú aj s tlmočením, napríklad pri zadržaní alebo pri dopravných nehodách.

Projekt Bezpečná turistická destinácia spustila chorvátska polícia v roku 2006 s cieľom pomôcť zahraničným turistom. V projekte participujú policajti z 19 krajín, slovenskí pôsobia v Chorvátsku počas leta nepretržite od roku 2008.