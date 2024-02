Vedci objavili v džungli strašidelné živočíchy podobné mimozemšťanom: Pozrite na tie hlavy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci objavili nový rod a päť nových druhov mnohonôžok v odľahlých džungliach Tanzánie v juhovýchodnej Afrike. Ako informujú predstavitelia University of the Sunshine Coast (USC) v Austrálii, vedci objavili mnohonôžky pri štúdiu rastu stromov a viniča v pohorí Udzungwa v Tanzánii. Profesor USC Andy Marshall povedal, že medzi lesným odpadom a voľnou pôdou jeho tím našiel mnohonôžky, ktorých hlavy údajne vyzerali ako postavy zo Star Wars, informuje denník New York Post.

„Počas našej práce v teréne zaznamenávame mnohonôžky všetkých veľkostí, pretože sú skvelými ukazovateľmi zdravia lesov, ale neuvedomili sme si význam týchto druhov, kým myriapodológovia neposúdili naše vzorky,“ povedal Marshall. Poznamenal, že novoobjavené mnohonôžky sú dlhé niekoľko centimetrov a každá má asi 200 nôh. Zároveň dodal, že nájdenie nového rodu a druhu mnohonôžok demonštruje množstvo, ktoré ešte treba objaviť v tropických lesoch.

Podľa predstaviteľov USC sa nový rod mnohonôžok nazýva Udzungwastreptus, zatiaľ čo päť nových druhov je Lophostreptus magombera, Attemsostreptus cataractae, Attemsostreptus leptoptilos, Attemsostreptus julotriatus a Udzungwastreptus marianae. Vzorky mnohonôžok boli privezené do Prírodovedného múzea na Kodanskej univerzite v Dánsku.