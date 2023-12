Muž (57) opustil svoju dlhoročnú priateľku krátko po menopauze: Keď ľudia zistili dôvod, poriadne zúria

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Muž pobúril ľudí svojím priznaním, že to, že chce mať deti, si uvedomil až vtedy, keď sa jeho priateľka dostala do menopauzy. Aj keď boli spolu 25 rokov, kvôli túžbe po potomkoch sa rozhodol priateľku opustiť. Ľudí jeho príbeh rozzúril.

Päťdesiatsedemročný muž v príspevku na Reddite, ktorý bol medzičasom zmazaný, priznal, že keď sa dal dokopy so svojou dnes už bývalou priateľkou, bola to slobodná osoba, ktorá sa príliš nehrnula do manželstva. „Mala mamu, ktorá vyrástla vo Švédsku, kde páry žili spolu, mali deti, ale nikdy sa nezobrali,“ vysvetlil. Spočiatku vraj nechcel mať deti, pretože nechcel obetovať svoje podnikanie.

Jeho postoj spôsobil, že sa dvojica v priebehu rokov hádala a chodila na párové poradenstvo. Napokon sa rozhodli užiť si peniaze z podnikania. Po tom, čo muž precestoval celý svet a jeho priateľka sa vzdala svojej práce, aby sa namiesto toho zamerala na charitatívnu prácu, povedal, že prekročenie päťdesiatky a menopauza jeho partnerky v 53 rokoch ho prinútili prehodnotiť svoje životné možnosti. „Došlo mi, že dvere do počatia biologických detí sa navždy zatvorili,“ uviedol muž.

Odvtedy prežíval krízu. „Môj život bol prázdny. Prekonal som emocionálne problémy, ktoré mi bránili chcieť deti, a teraz som zúfalo túžil po rodine,“ vysvetlil. Po tom, ako upadol do depresie zo svojej situácie a rozpoznal svoju túžbu po biologických deťoch, rozhodol sa konať a povedať priateľke svoju pravdu. Keď jeho pocity zhodnotila ako krízu stredného veku a povedala mu, že je narcistický, pretože nechce adopciu, muž ju požiadal, aby sa na mesiac presťahovala do jeho dovolenkového domu, kým si nenájde svoje vlastné bývanie.

„Celý čas všetkým hovorí, že som blázon a zobudím sa. Môžem za to, že som zmenil názor, keď sa moja priateľka správa, ako keby som svoj názor nezmenil?“ dodal. Jeho príbeh rozzúril čitateľov Redditu. „Ak je tento príspevok skutočný, je to jedna z najväčších hlúpostí, s akými som sa kedy stretol,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Veľa šťastia pri hľadaní 30-ročnej ženy, ktorá by chcela mať deti s mužom, ktorý má takmer 60 rokov,“ poznamenal druhý.