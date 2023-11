Lekár vyvracia mýty o erektilnej dysfunkcii: Naozaj ju spôsobuje veľa masturbácie a porna?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Praktický lekár Neel Patel zo služby LloydsPharmacy Online Doctor vysvetlil, že pri erektilnej dysfunkcii majú muži problém dosiahnuť erekciu alebo ju nedokážu udržať dostatočne dlho na to, aby mali sex. Tento problém je podľa jeho slov bežný. "Väčšina mužov trpí ED príležitostne, napríklad v strese alebo po požití nadmerného množstva alkoholu, nie je to ale dôvod na obavy." Zároveň sa podelil o niektoré z mýtov, ktoré panujú okolo erektilnej dysfunkcie.

ED sa týka iba starších mužov

Hoci ED je bežnejšia u starších mužov a prevalencia sa zvyšuje s vekom, môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Nedávne štúdie tiež ukázali, že je čoraz bežnejšia u mladších mužov. Môže to byť spôsobené nevhodným životným štýom, ako je pitie alkoholu a častým pozeraním pornografie.

ED signalizuje, že vás partnerka nepriťahuje

Osobné vzťahy sú len jednou z nespočetných možných príčin ED. "Nerobte unáhlené závery o tom, že erektilná dysfunkcia je znakom toho, že za to môže príťažlivosť k vašej partnerke," povedal Patel. ED môže byť spôsobená stresom, úzkosťou, vedľajšími účinkami liekov alebo inými zdravotnými stavmi.

Ak máte ED, s vaším penisom nie je niečo v poriadku

Muži, ktorí zažili ED, predpokladajú, že je to znak fyzického problému s ich penisom. Ak sa však porucha vyskytuje iba v určitých situáciách, napríklad pri pohlavnom styku s partnerkou, ale nie počas masturbácie, je pravdepodobné, že základná príčina súvisí s psychikou alebo stresom.

ED je spôsobená prílišnou masturbáciou alebo pornografiou

Často sa uvádza, že príliš častá masturbácia môže spôsobiť ED, ale podľa Patela to nie je pravda. Masturbácia by nemala poškodiť penis. To znamená, že niektoré štúdie spájajú pocit viny, ktorý obklopuje masturbáciu u niektorých jedincov, a ED. "Navyše, keď starnete, obdobie zotavenia, ktoré nasleduje po ejakulácii, môže trvať dlhšie. Treba si naplánovať čas navyše medzi masturbáciou a sexom."

Lieky sú jediným spôsobom liečby ED

Mnoho mužov predpokladá, že liečba ED spočíva v liekoch ako Viagra. V skutočnosti sa však primárne lieči riešením základnej príčiny. "To by mohlo znamenať zmenu životného štýlu, ako je chudnutie alebo psychologická liečba vrátane sexuálnej terapie," dodal lekár.