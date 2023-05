Trápia vás problémy s erekciou? Sexuologička prezradila, ako sa ich zbaviť: Je to jednoduché!

Sexuálna terapeutka Chantelle Ottenová prezradila, čo by ste mali robiť, ak bojujete s erektilnou dysfunkciou. Počas epizódy podcastu Audible Original Sex Therapy poradila mužovi vo veku 20 rokov, ktorého počas pohlavného styku trápi tento nepríjemný problém. Nemenovaný muž prezradil, že má podozrenie, že trpí úzkosťou z výkonu, a hoci sa to nestáva stále, stáva sa to dosť často na to, aby z toho mal hlavu v smútku. Dokonca skúšal užiť niekoľko tabletiek Viagry, no ani to mu nepomohlo. Podľa jeho slov nemá s erekciou problém počas predohry, ale tesne pred sexom ju takmer vždy stratí.

Ottenová vysvetlila, že strata erekcie je prirodzenou súčasťou života každého muža. „Ak niekoho stretnete a vytvoríte si s ním dobrý vzťah, možno sa vám prvýkrát podarí udržať si erekciu a potom sa prestanete stresovať a poviete si: ‚Toto bude skvelé, užijeme si to.‘ Ale ak sa to nestane, je tu skutočný prvok úzkosti z výkonu, kvôli ktorému sa začnete stresovať,“ vysvetlila sexuálna terapeutka.

Muž povedal, že sa u neho v dôsledku poruchy erektilnej dysfunkcie dokonca vyvinula sociálna úzkosť. „Myslím si, že som v spoločnosti trochu nesvoj, najmä keď sa stretávam s dievčatami. Dosť ma to odrádza, pretože vždy, keď všetko ide dobre a dievča sa mi páči, myslím príliš dopredu,“ povedal muž. Ottenová potvrdila, že skutočne ide o úzkosť z výkonu. Povedala však, že na to, aby sa vyrovnal so svojimi myšlienkami plnými úzkosti, sa musí namiesto toho sústrediť na veci, ktoré sú pre neho počas pohlavného styku príjemné.

„Je to o zmyslovom zážitku, však? Takže ak sa s niekým chystáte na sex, popremýšľajte nad tým, ako vonia, aká je jej pokožka, čo sa vám páči na jej tele,“ uviedla terapeutka a dodala, že v tomto prípade je dôležité sústrediť sa na potešenie, nie výkon. Napokon mužovi poradila, aby sa so svojou partnerkou otvorene porozprával o sexuálnych preferenciách. V takom prípade budú obaja vedieť, čo očakávať. Ottenová prezradila, že úzkosť dokáže zmierniť aj veľa bozkávania a túlenia s cieľom vytvoriť hlbšie spojenie s partnerom. „Zdá sa, že to funguje dobre a myslím si, že je v skutočnosti v poriadku, ak o to požiadate vo svojich erotických vzťahoch. Môže to pomôcť s úrovňou vášho pohodlia, a teda aj s úzkosťou z výkonu,“ dodala terapeutka.