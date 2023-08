Žena zostala ohromená, keď zistila, že celý život používala verejné toalety zle: Robíte TOTO aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

18-ročná žena prišla na to, že celý život používala verejné toalety nesprávne. Zistila to až počas rozhovoru s kamarátkou. Podľa slov ženy splachovala záchod nohou, pretože si myslela, že sa to tak jednoducho robí. „Používam záchody nesprávne,“ napísala v príspevku na Reddite. Vysvetlila, že túto metódu jej predstavila mama, ktorá trpí hraničnou germafóbiou.

(Zdroj: Getty Images)

„Viete, ako zvyčajne musíte stlačiť páku, aby ste spláchli? Bolo mi povedané, aby som na ňu stlačila nohu, čím som zabránila akémukoľvek zbytočnému dotyku. Urobila som to v každom jednotlivom verejnom záchode, v ktorom som kedy bola,“ napísala ďalej. Keď ale jej kamarátka zmienila splachovanie rukou, zostala šokovaná.

„Potom sa ma spýtala, ako splachujem a ja som povedala: ‚Použitím nohy‘. Bola som úplne ohromená, že používa ruku, a bola zmätená a zhrozená, že som celý život v podstate kopala do záchodov,“ napísala žena a dodala, že teraz ju jej správanie na verejných toaletách prenasleduje ako nočná mora. Príspevok rozdelil ľudí na dva tábory. Mnohí priznali, že robia to isté.

(Zdroj: Getty Images)

„Aj ja používam nohu,“ napísal jeden z komentujúcich, na čo žena odpovedala: „Nie som sama!“ Iný uviedol, že splachovať stláča rukou, no predtým naň položí kúsok toaletného papiera. „Hneď ho hodím do mysy a spláchnem tiež, alebo ho hodím do koša, ak tam nejaký je. Oveľa jednoduchšie ako pomocou nohy,“ dodal komentujúci. Iní však nevideli problém v používaní rúk, pokiaľ si ich potom umyjete. „Váš mobil je pravdepodobne špinavší ako verejná toaleta. Keď skončíte, stačí si umyť ruky a bude to v poriadku,“ uviedol komentujúci.