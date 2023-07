Väčšina ľudí vykonáva veľkú potrebu nesprávne, varuje lekár: Vyskúšajte túto techniku, neoľutujete!

Zdá sa, že väčšina ľudí vykonáva veľkú potrebu nesprávne. Chirurg britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS) Karan Rajan urobil na TikToku veľký rozruch po odhalení správnej techniky na uvoľnenie exkrementov. Tá zahŕňa nájdenie dokonalého uhla, ako je vidieť vo zverejnenom videu. "Zamerajte sa na uhly, najmä na uhol medzi bruchom a stehnami," radí spolu s animáciami demonštrujúcimi správnu toaletnú techniku.

Rajan odporúča, aby ste sa pri veľkej potrebe naklonili dopredu. Podľa jeho slov je tiež dobré posediačky zdvihnúť päty, čím dosiahnete, že vaše kolená budú vyššie ako boky. Túto zvýšenú polohu je možné dosiahnuť aj položením nôh na zrolovaný uterák. "Puborectalis, sval, ktorý obopína konečník, je teraz uvoľnený, čo spôsobuje, že sa narovnáva a umožňuje vám hladší výstup." Jeho rady sa zhodujú s radami mnohých expertov, ktorí naznačujú, že drep by mohol pri vylučovaní veľmi pomôcť.

V rozhovore pre The Guardian z roku 2015 autorka knihy "Gut: The Inside Story of Our Body's Most Underrated Organ" Giulia Endersová vysvetlila, že existuje dokonca dôležitá prípadová štúdia podporujúca túto pozíciu. "1,2 miliardy ľudí na celom svete, ktorí pri vylučovaní čupia, nemá takmer žiadny výskyt divertikulózy - stavu, ku ktorému dochádza, keď sa zapália vačky v čreve, čo vedie k bolestiam brucha, zápche a krvácaniu z konečníka a menšiemu počtu problémov s hemoroidmi."

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Štúdia z roku 2012 zverejnená v časopise Digestive Diseases and Sciences podľa Medical Daily zistila, že ľuďom, ktorí čupeli na 30-centimetrovej toalete, trvalo vyprázdňovanie 51 sekúnd, zatiaľ čo návštevníkom WC, ktorí sedeli bez čupenia na 40-centimetrovej toalete, to trvalo až 130 sekúnd.