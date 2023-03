Ďalší úžasný účinok pitia kávy! Vedci odhalili dva zdravotné benefity lahodného moku

LONDÝN - Vysoká hladina kofeínu v krvi môže znižovať množstvo telesného tuku a riziko cukrovky 2. typu, naznačuje výskum. Tieto zistenia by mohli viesť k tomu, že by sa kofeínové nápoje bez kalórií mohli používať na zníženie obezity a diabetu 2. typu.

Vedci uviedli, že ich práca nadväzuje na predtým zverejnený výskum, ktorý naznačoval, že pitie troch až piatich šálok kávy denne, ktoré obsahujú v priemere 70 až 150 miligramov kofeínu, je spojené s nižším rizikom cukrovky 2. typu a kardiovaskulárnych ochorení. Vzhľadom na to, že išlo o observačné štúdie, bolo podľa nich ťažké presne určiť, či sú tieto účinky spôsobené kofeínom alebo inými zlúčeninami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Benefity pre zdravie

V tejto štúdii bola použitá technika známa ako mendelovská randomizácia, ktorá zisťuje príčinu a následok na základe genetických dôkazov. Vedci objavili dva génové varianty spojené s rýchlosťou metabolizmu kofeínu a na ich základe zistili predvídané hladiny tejto látky v krvi a to, či súvisí s nižším priemerným indexom telesnej hmotnosti (BMI) a telesným tukom. Ľudia, ktorí sú nositeľmi genetických variantov spojených s pomalším metabolizmom kofeínu, pijú v priemere menej kávy, napriek tomu majú vyššiu hladinu tejto látky v krvi ako ľudia, ktorí ho metabolizujú rýchlo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vedci zistili, že takmer polovica zníženia rizika cukrovky 2. typu bola spôsobená znížením hmotnosti. Je známe, že kofeín podporuje metabolizmus, zvyšuje spaľovanie tukov a znižuje chuť do jedla, pričom sa odhaduje, že denný príjem sto miligramov zvyšuje energetický výdaj približne o sto kalórií denne. Zistenia majú určité obmedzenia, okrem iného aj to, že výskum hodnotil takmer 10 000 osôb prevažne európskeho pôvodu, ktoré sa zúčastnili šiestich dlhodobých štúdií.

Doktor Stephen Lawrence z Univerzity vo Warwicku uviedol, že výskum je zaujímavý a že využíva dobré vedecké poznatky. Mendelovská randomizácia je však podľa neho relatívne nová technika a aj keď je užitočná, je "náchylná na skreslenie". Zistenie by ale mohlo viesť k budúcim štúdiám, ktoré by nakoniec mohli vyvinúť sľubné liečebné postupy. "Mali by ľudia piť viac kávy, aby znížili riziko vzniku tuku alebo cukrovky? Vedecké poznatky naznačujú pomerne dobré dôkazy o tom, že konzumácia kofeínu zvyšuje spaľovanie tukov, a to aj v stave pokoja. Nepredstavuje však liečbu obezity a pri nesprávnom užívaní môže viesť k nárastu hmotnosti alebo dokonca k poškodeniu zdravia," povedal.