Žena tvrdí, že pozná spôsob, ako sa vyhnúť alkoholickej opici! Skúsiť máte tieto tri bizarné rituály

SEATTLE - Po noci, keď sme na barovom stole nechali za nápoje kopu peňazí, nasleduje ráno s "opicou". Všade je zrazu príliš veľa hluku a svetla a my máme pocit, že náš mozog je ako špongia a od všetkých chceme pokoj. Nikto tento stav nemá veľmi rád, no väčšina ľudí ho už zrejme aspoň raz zažila. Čo ak však existuje spôsob, ako sa mu vyhnúť aj po bujarejšej noci?

Psychické médium Nicolle Merrilynová zo Seattlu zdieľa na sociálnej sieti TikTok tri rituály, ktoré aplikuje v prípade, keď sa chce vyhnúť "opici". Píše o tom britský Daily Mail. Nicolle tvrdí, že je schopná ochrániť svoju auru, vyčistiť sa od negatívnej energie a nastaviť celé svoje telo tak, aby sa po energických nociach v baroch zobúdzala vyspaná a svieža.

Nasávame energiu ako špongie

Ľudia sú podľa nej schopní nasávať energiu ako špongie. V praxi to má znamenať, že ak barman za pultom dostal napríklad pokutu za parkovanie, jeho negatívna energia sa mohla preniesť do vášho nápoja a vy ju len potom absorbujete do tela. Nicolle sa vyjadrila, že nepije veľmi často, no keď k tomu má prísť, precvičí si tri rituály. "Alkohol uvoľňuje pud sebazáchovy a otvára myseľ, vďaka čomu ste náchylnejší na absorbovanie negativity. To je dôvod, prečo sa podnapití ľudia niekedy správajú úplne inak ako za triezveho stavu. Máte pocit, akoby vás niečo ovládlo," uvádza Nicolle.

Tri rady

Pre ľudí má preto tri rady, ktoré im majú údajne pomôcť. Prvým spôsobom ochrany je štít umiestnený na okraj našej aury. Nicolle uvádza, že si máme zatvoriť oči a predstaviť si napríklad ružu. "Nechajte ružu prispôsobiť sa vášmu vedomiu. Buď na ňu podvedome napíšte svoje meno, alebo jej pošlite energiu zo svojho srdca. Stane sa tak vašou súčasťou. Táto ruža následne pohltí akúkoľvek energiu, ktorá na vás smeruje. V prípade pitia alkoholu je to dokonalá ochrana," ozrejmuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images



Po druhé Nicolle spomína, že položí pohár s alkoholom pred seba a počká, kým sa z neho vyparí energia od iných ľudí (príklad s barmanom vyššie) a negatívna energia. Tretím a posledným bodom je stanoviť si zámer, prečo vlastne chcem piť alkohol a poslať ho do drinku počas miešania, ktoré aplikujem trikrát v protismere hodinových ručičiek. Podľa jej slov sa takto vypudia z nápoja všetky zvyšky negatívnej energie. Celý proces trvá menej ako minútu a podľa Nicolle to stojí aspoň za vyskúšanie.

Tieto rituály na odbúravanie "opice" už videlo viac ako pol milióna ľudí. Mnohí z nich tomu však neverili a len sa nad ním pousmiali. "Viete čo? Je to šialené, ale začal som praktizovať tieto cviky pred každým pitím alkoholu, samozrejme len doma. Keď pijem, je to potom iné," tvrdil jeden z komentujúcich. Iní sa len pýtali, či si z nich Nicolle nestrieľa.