VIDEO Rozruch na dedine: Narodilo sa zmutované kozliatko, videli ste už niečo také?!

V severoindickom štáte Západné Bengálsko sa narodilo kozie mláďa s dvojnásobným počtom nôh. V príbytku v tom čase žilo ešte niekoľko kráv a kôz, ktoré chovala Saraswati Mondolová. Koza porodila dve mláďatá, z ktorých jedno bolo normálne. Nezvyčajne vyzerajúce mláďa zomrelo krátko po svojom príchode na svet.

Správa o narodení bizarnej kozičky sa rýchlo rozšírila po dedine a do domu sa hrnuli miestni obyvatelia, aby sa presvedčili na vlastné oči. "Je to vôbec prvýkrát, čo som niečo podobné videla. Asi päť minút po narodení však kozliatko zomrelo. Samica i druhé mláďa sú v poriadku," uviedla Mondolová.

Toto nie je prvýkrát, čo sa zvieratá v Indii narodili s neobvyklými fyzickými vlastnosťami. V apríli v štáte Gujarat prišla na svet koza s ľudskou tvárou. Zábery zmutovaného tvora v tom čase zaplavili sociálne siete. Koza mala štyri nohy a dve uši, ale ostatné časti tela sa podobali tým ľudským. Zviera malo čelo, oči, ústa a časti brady, ktoré vyzerali veľmi podobne ako u ľudí. Desať minút po narodení zomrelo.

