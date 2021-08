FOTO Muž v Bratislave sa chcel zbaviť psa otrasným inzerátom: To nemohol myslieť vážne!

Inzerát bol publikovaný v skupine Darujem za odvoz v Bratislave na Facebooku. „Venujem za odvoz psa v zlom stave, synovia doňho strielali vzduchovkou, sa mu to zapálilo, nemám z čoho zaplatiť operáciu kvôli zlej finančnej situácii, možno ho niekto zachráni, neviem ako je na tom, nemám srdce ho doraziť. Synov som potrestal, majú dnes zákaz hrať počítačové hry,“ uviedol pán, ktorý inzerát zverejnil. Na záver inzerátu uviedol, že býva v bratislavskej mestskej časti Rača. Spolu s inzerátom zverejnil aj fotografiu psa ležiaceho na podlahe.

Inzerát sa behom chvíle stal „virálnym“ a s nechuťou ho zdieľali viaceré skupiny venované štvornohým miláčikom. Medzi nimi aj skupina Psíčkari v Dúbravke. Pod príspevkom sa behom chvíle strhla búrlivá diskusia, kde ľudia písali, že ak ide o vtip, tak mimoriadne nemiestny a nevydarený. Pánovi, ktorý inzerát zverejnil, sa vyhrážali trestným oznámením a nahlásením na Slobode zvierat. Podľa viacerých sa tak verejne priznal k trestnému činu, keďže išlo o týranie zvieraťa. Krátko po zverejnení bol však inzerát vymazaný.

Nedohľadatený príspevok aj profil

Na profile pána s inzerátom však svietilo jasné upozornenie. „Neprajem si, aby ktokoľvek používal moje fotky na FB bez môjho predošlého súhlasu. Ak neuposlúchnete, budem to musieť riešiť súdnou cestou,“ napísal. Avšak, ostrá diskusia sa strhla aj pod týmto príspevkom, keďže mal profil verejný. V jednom z komentov, kde ho jeden diskutujúci upozornil, aby sa za svoj inzerát ospravedlnil, pretože sa dá inzerát klasifikovať ako trestný čin týrania zvierat, kde je horná sadzba trestu odňatie slobody na 24 mesiacov.

Na to mu odpísal, že na papieri sú sadzby vysoké, ale v skutočnosti sú oveľa nižšie, a keďže to nespravil on, ale jeho maloletí synovia, zrejme by to skončilo len slovným napomenutím. Po tom, ako ho ľudia začali kritizovať, uviedol, že sa zle vyjadril, a že do neho nestrieľali jeho synovia, ale tí ho len venčili a postrelil ho niekto iný. V súčasnosti je už jeho profil vymazaný.

Čo na to polícia?

Topky.sk sa vo veci obrátili aj na bratislavskú políciu. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava III, pod ktoré bratislavská Rača spadá, však doteraz neevidovalo žiadne informácie o danej situácii. „Na základe Vášho podnetu bolo toto oznámenie zaevidované ako podozrenie z prečinu Týrania zvierat,“ uviedla hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Martiniaková.

Sloboda zvierat: Chceme zákaz anonymnej inzercie zvierat!

Podľa riaditeľky útulku Sloboda zvierat Pavly Dugovičovej je veľmi ťažké určiť, či ide o falošný alebo reaálny inzerát. „Myslíme si však podľa fotografie, na ktorej nie je vidno žiadne zranenie psa. že sa jedná o absolútne nevhodný inzerát,“ uviedla a poukázala na to, že pred časom boli Slováci svedkami podobnému inzerátu, kde sa muž chcel zbaviť psa zabitím, ak ho nik nebude chcieť.

„Následne po podaní trestného oznámenia bolo zistené, že si zadávateľ celú túto historku vymyslel. Ospravedlňoval to akýmsi sociálnym experimentom, ale čo bolo dôvodom, je veľmi ťažko odhadnúť,“ dodala s tým, že v v tomto prípade je potrebné dúfať, že sa žiadnemu zvieraťu nič nestalo a išlo rovnako o vymyslený príbeh. „V právnej rovine tu môže zasiahnuť iba polícia, ktorá má možnosti cez majiteľa inzertného portálu zistit totožnosť zadávateľa inzercie,“ vysvetlila Dugovičová.

Ako na záver uviedla, z dôvodu narastajúcich inzerátov podobného typu pred pár dňami spustili kampaň za zákaz anonymnej inzercie zvierat. Chcú tak zabrániť podobným prípadom, kedy nie je možné identifikovať miesto a osobu, ktorá takúto správu šíri.

„Na záver si dovolím uviesť, že nikto nám do útulku zraneného psíka v rači nehlásil. Boli sme rovnako ako vy iba upozornení na tento inzerát, ktorý však v tom čase bol už zmazaný,“ uzavrela.