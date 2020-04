KORONAVÍRUS Záhadné zmiznutie čínskych informátorov: Zaplatili za to, že prezradili pravdu o nákaze?!

Chen Qiushi, Fang Bin a Li Zehua sa odhodlali svetu ukázať, ako to vo Wu-chane naozaj vyzerá. Ich populárne kontá na YouTube, ktoré sú pre čínskych divákov neprístupné, zrazu úplne zmĺkli. Wu-chanský podnikateľ Fang zmizol, keď na internete publikoval video s mŕtvymi telami naloženými do minibusu. Jeho krátke video tiež zobrazuje lekárov v špeciálnych oblekoch, ktorí sa snažia pomôcť pacientom, zatiaľ čo ďalší stonajú od bolesti. Následne Fang pristúpil k jednému z lekárov. "Toľko ľudí práve umrelo? Kedy sa to stalo? Včera? Je tu toľko mŕtvych tiel," hovorí.

Video zdieľala čínska novinárka Jennifer Zengová na Twitteri. Bin potvrdil, že polícia 1. februára vnikla do jeho domu a kvôli videu ho odvliekla preč. Neskôr ho prepustili, no od 9. februára o ňom nie je počuť. V poslednom videu hovorí o tom, že všetci ľudia sa vzbúria a žiada, aby vláda odovzdala svoju moc ľuďom.

Zdroj: profimedia.sk

Tridsaťštyriročný aktivista Chen je právnikom pôsobiacim v oblasti ľudských práv, no pôsobí aj ako videonovinár. Do Wu-chanu sa dostal tesne predtým, než bolo mesto uzavreté kvôli pandémii. Chen uviedol, že kvôli jeho správam o augustových protestoch v Hongkongu ho prenasledovala polícia. Tá následne vymazala všetky jeho účty na sociálnych sieťach.

Zdroj: profimedia.sk

Vo svojom prvom videu z Wu-chanu zverejnenom na YouTube Chen povedal: "Kameru použijem na dokumentovanie toho, čo sa v skutočnosti deje. Sľubujem, že nebudem zakrývať pravdu." Jedna z jeho fotografií zachytáva ženu, ktorá sedí na invalidnom vozíku pri tele svojho mŕtveho príbuzného a snaží sa dovolať rodine. Následný scenár je však rovnaký, ako v prípade Fanga. 6. februára sa Qiushi doslova vyparil. Nikto nevie kam. "Kto nám vie povedať, kde a v akom stave je práve teraz? Kedy s ním bude môcť niekto hovoriť? Vôbec sa mi nedarí s ním skontaktovať. Prosím, zachráňte ho," napísal Chenov kamarát na Twitteri.

Tretí, 25-ročný informátor Li Zehua, pracoval vo verejnoprávnej televízii CCTV a o Wu-chane informoval nezávisle. Podľa Rádia slobodnej Ázie (RFA) sa stal nepohodlným po tom, čo navštívil miestny virologický inštitút, ktorý je pre čínske orgány mimoriadne citlivým miestom. Konšpiračné teórie totiž naznačujú, že vražedný vírus vznikol práve tam. Li je nezvestný od 26. februára.

Začiatkom apríla americký kongresman Jim Banks vyzval vládu, aby naliehala na Čínu vo veci vyšetrenia zmiznutia týchto troch informátorov. "Všetci traja si uvedomovali osobné riziko spojené s nezávislým informovaním o koronavíruse v Číne, no aj napriek tomu to urobili," vyhlásil Banks. Domnieva sa, že čínska vláda týchto novinárov uväznila, alebo dokonca ešte horšie.