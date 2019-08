Ukrutná smrť vo výťahu: Mladík (†30) už vystupoval, keď sa stalo niečo strašné

NEW YORK - Pre tridsaťročného Samuela Charlesa Waisbrena sa stala osudnou cesta výťahom v dome, v ktorom býval. K nešťastiu došlo vo chvíli, keď sa výťah začal hýbať napriek tomu, že na ňom neboli zatvorené dvere. Všetkým zúčastneným sa tak odohralo pred očami desivé divadlo.

Na mladíka si počkala smrtka len pár metrov od jeho bytu v New Yorku. Sam vraj vystupoval z výťahu v hale zhruba o pol deviatej ráno po tom, ako z neho vyšli dvaja ľudia. Ďalší traja boli vo vnútri a práve im sa o pár sekúnd odohrala pred očami krvavá scéna. Výťah sa totiž uvoľnil a začal padať, v dôsledku čoho Waisbren uviazol medzi šachtou a kabínkou, ktorá ho privalila. Podľa očitých svedkov bol okamžite mŕtvy. Ostatní vyviazli bez vážnejších zranení a neskôr ich vytiahli hasiči.

Sam Weisbren Zdroj: Facebook/Sam Waisbren

"Je strašné, čo prežívame. Tešili sme sa na to, že si založí rodinu a my budeme mať radosť z vnúčat. Všetko je to ale definitívne preč," hovorí otec zosnulého. Podľa neho sa výťahy v dome kazili veľmi často. Jeho slová potvrdil aj jeden z obyvateľov, ktorý povedal, že cesta výťahom niekedy pripomína adrenalínovú jazdu na horskej dráhe. "Niekedy kabínka klesne o jedno medziposchodie," vraví. Incident už preveruje polícia, ktorá má k dispozícii kamerový záznam.