VIDEO Mladík dostal doživotný zákaz vstupu do posilňovne: Kvôli vrcholne nechutnému aktu pred ženou

V posilňovni siete Virgin Active v Južnej Afrike došlo k bizarnému incidentu. Neznámy chlapík začal onanovať priamo pred očami ostatných ľudí. Pozeral sa pritom na ženu, ktorá pred ním drepovala. Nechutný moment zaznamenal jeden z prítomných na mobil a zábery následne zverejnil na internete.

Zdroj: Youtube/Dwayne Midnight ​

Video zobrazuje muža sediaceho na podložke, pričom v jednej ruke drží telefón a druhú ruku má položenú na genitáliách. Napriek tomu, že si cez rozkrok prehodil uterák, aby pred zrakmi ostatných utajil svoj zámer, nepodarilo sa mu to. "Chcem, aby sa tvár tohto muža dostala do virtuálneho prostredia. Stalo sa to v posilňovni Virgin. Absolútne nechutné správanie," znie titulok videa, ktoré si do týchto chvíľ pozreli už desaťtisíce užívateľov.

Hovorkyňa siete fitness centier Carla Whiteová uviedla, že hneď, ako dostali kópiu videa, spustili vyšetrovanie, aby zistili identitu úchyláka. Keď sa im to podarilo, okamžite zrušili jeho členstvo a udelili mu doživotný zákaz vstupu do priestorov. "V súčasnosti uvažujeme nad trestným stíhaním," dodala hovorkyňa.