Prezident Asociácie cestovného ruchu je online: Pýtajte sa!

Online rozhovor

11:02 - otázka od: Lulu Ktoré destinácie patria medzi najobľúbenejšie, kam Slováci cestujú na letnú dovolenku? Dobry den, v sezone 2019 bude najoblubenejsou destinaciou Turecko, stale viac klientov sa vracia do Egypta a v oblube je aj Grecko, Taliansko

11:06 - otázka od: Beky Ako sa podľa vás zmenila úroveň cestovného ruchu na Slovensku za posledných 10 rokov? Slovensky klient je narocnejsi, ma zaujem o vyssi standard sluzieb vo vacsich hotelovych rezortoch prevazne All Inclusive. Coraz viac cestuju Slovaci viackrat do roka, ci pocas letnej sezony.

11:13 - otázka od: Michal Koľko letov denne bude približne lietať z Piešťan? A oplatí sa to? Z letiska Piestany budu dva charterove lety do tyzdna. Od 26.5. a potom kazdu dalsiu nedelu sa lieta do tureckej Antalye a od 31.5. a kazdy piatok budu lety do egyptskej Hurghady. CK v spolupraci s letiskom poskytuju klientom benefity vo forme parkovania pri letisku zadarmo a All inclusive nealkoholicke napoje a kavu v odletovej hale zadarmo. Jednoznacnou vyhodou je aj lahka orientacia na letisku a jednoduchsi priebeh odbavenia cestujucich.

11:17 - otázka od: Denis Vedeli ste vždy, že sa chcete venovať sfére cestovného ruchu? Celkom ma to láka, len mi robia trochu problém jazyky. Čo všetko musí človek ovládať, aby sa v takomto odvetví nestratil? Co mi pamat siaha, vzdy som rad a vela cestoval. Profesionalne som sa zacal venovat CR asi pred 15-16 rokmi. Znalost niektoreho svetoveho jazyka je podmienkou uspechu. Clovek musi mat rad samozrejme cestovanie, musi mat rad ludi, byt komunikativny a hlavne musi mat ciel. :-)

11:20 - otázka od: Iva Zaujala ma nová možnosť odletov z Piešťan. Je letisko v Piešťanoch plne vybavené? Letisko v Piestanoch je plne zrekonstruovane, uplne nova je priletova hala. Technicke vybavenie je nove moderne a plne vyhovujuce.

11:24 - otázka od: Dana Ako prezident Asociácie cestovného ruchu ste už asi toho precestoval veľa. Ktoré krajiny vás najviac očarili a prečo? Mal som moznost vela cestovat, niektore krajny som navstivil aj niekolkokrat ci mnohokrat - vzdy mi kazda krajna niecim ucari - rad spoznavam ludi a rad ich pocuvam. Velmi rad objavujem gastronomicke zazitky - Grecka a Turecka kuchyna ma vzdy potesi...

11:25 - otázka od: Zuzana Máme na Slovensku zoznam krajín, do ktorých sa neodporúča cestovať? Ďakujem Top destinaciou bude Turecko - vyhodny pomer medzi cenou a kvalitou

11:29 - otázka od: Fero Lietajú Slováci do zahraničia teraz viac či menej ako po minulé roky? A skôr sú to tradičné krajiny alebo exotika? Kazdorocne turizmus na Slovensku narasta, ako aj individualne cestovanie, tak aj prostrednictvom CK. Najoblubenejsie destinacie su v dolete cca 2-3 hodiny, ale radi objavujeme aj vzdialenejsie destinacie ako Oman Gambia SAE a pod

11:30 - otázka od: emil Aká je podľa vás top destinácia na toto leto? Top destinacia pre leto 2019 bude Turecko - pomer cena - kvalita je vyhodna

11:32 - otázka od: Petronela M V akej krajine sa Vam osobne paci najviac? Zalezi od nalady, neda sa povedat ze mam najoblubenejsiu krajnu. Mam mnoho dlhorocnych priatelov v roznych krajnach, kde sa rad vraciam a tesim sa aj na stretnutia s nimi, rozhovory pri dobrom jedle...

11:35 - otázka od: Katka Čo by podľa vás na Slovensku trebalo zmeniť, aby sme sem pritiahli viac turistov? Musime zmenit pristup, byt o trochu viac ustretovejsi, ochotnejsi, aby sme dokazali popskytovat dlhodobo kvalitny a vyvazeny servis a sluzby. Mali by sme sa viac a aktivnejsie zucastnovat svetovych vystav a viac dbat na celkove PR krajny.

11:37 - otázka od: Dušan Je to smutné, no bohužiaľ, množstvo životov vyhasne pri leteckých nešťastiach. Myslíte si, že je za tým skôr chyba v technike alebo zlyháva ľudský faktor? Čo by podľa vás bolo potrebné urobiť, aby bolo týchto nešťastí čo najmenej? Zial stavaju sa aj letecke nestastia - vacsina pripadov poukazuje na zlyhanie ludskeho faktoru. Treba vsak povedat, ze letecka preprava patri k daleko najbezpecnejsim