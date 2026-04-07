ONLINE Vojna nekončí! Irán čaká najhoršie bombardovanie od začiatku vojny

WASHINGTON - Irán čaká najrozsiahlejšie bombardovanie od začiatku vojny a utorok bude ešte horšie. Uviedol to podľa agentúr americký minister obrany Pete Hegseth na tlačovej konferencii. Situáciu sledujeme online.
6:10 Spojené štáty použili pri pátraní po posádke Iránom zostreleného lietadla F-15E viac ako 170 lietadiel a helikoptér. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol americký prezident Donald Trump, podľa ktorého nebol pri záchrannej misii zranený žiadny príslušník amerických ozbrojených síl. Trump zároveň pohrozil väzením pracovníkom média, ktoré zverejnilo správu, že na území Iránu sa stále nachádza jeden člen posádky. Podľa prezidenta tým ohrozili život tohto vojaka aj všetkých, ktorí sa podieľali na záchrannej misii.
6:00 Iránska armáda odmietla "arogantnú rétoriku" amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v pondelok okrem iného vyhlásil, že Irán by mohol byť zničený počas jedinej noci. Armáda tiež uviedla, že Trumpove výroky nemajú žiadny vplyv na jej operácie. Informovala o tom agentúra AFP. "Hrubá a arogantná rétorika, ako aj nepodložené vyhrážky vyšinutého amerického prezidenta, ktorý je v slepej uličke a ospravedlňuje opakované porážky americkej armády, nemá žiadny vplyv na pokračovanie ofenzívy a drvivých operácií," cituje AFP z vyjadrení hovorcu iránskej armády.
Spojené štáty zachytili komunikáciu zvnútra Iránu
Americký prezident Donald Trump na rovnakej tlačovej konferencii zopakoval svoju vyhrážku, že USA zničia všetky iránske elektrárne a mosty, ak Teherán do utorka neprijme dohodu, ktorá by mu vyhovovala. Takáto dohoda musí zahŕňať aj otvorenie Hormuzského prielivu. Posledné ultimátum Iránu zverejnil Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku iba napísal "utorok, 20:00 ET", čo je streda 02:00 SELČ. Dnes Trump uviedol, že všetky mosty a elektrárne budú podľa plánu zničené "v priebehu štyroch hodín", teda do polnoci miestneho času vo Washingtone.
Trump tiež tvrdil, že Spojené štáty zachytili komunikáciu zvnútra Iránu, v ktorej sú bližšie nešpecifikovanými Iráncami vyzývané, aby pokračovali v bombardovaní. "Boli by ochotní znášať to, aby získali slobodu," dodal. Tlačová konferencia sa sprvu týkala úspešnej pátracej misie, pri ktorej americké ozbrojené zložky zachránili posádku Iránom zostreleného bojového lietadla F-15E. Ešte pred konferenciou Trump uviedol, že si nerobí starosti ohľadom toho, že útoky proti iránskej civilnej infraštruktúre by boli porušením vojnového práva, ako mnohí odborníci tvrdia.
Spojené štáty a Izrael začali 28. februára údery proti Iránu, ktoré začali regionálnu vojnu. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry v okolitých arabských krajinách. V dôsledku vojny, vrátane iránskej blokády Hormuzského prielivu, značne vzrástli ceny ropy a plynu na medzinárodných trhoch.