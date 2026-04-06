ONLINE Irán pritvrdzuje! Hrozí masívnymi škodami a stratami, Trump hovorí o útokoch na strategické ciele

TEHERÁN - Irán sľúbil oveľa ničivejšiu a rozsiahlejšiu odvetu v prípade ďalších americko-izraelských útokov na civilnú infraštruktúru, informovala dnes s odvolaním sa jeho vojenské velenie agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump v nedeľu znovu pohrozil Teheránu útokmi na iránske elektrárne a mosty, ak neuvoľní Hormuzský prieliv. Iránska diplomacia Trumpovu hrozbu označila za podnecovanie k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti, napísal server katarskej televízie Al-Džazíra. Situáciu sledujeme online.
06:34 Plavebný režim v Hormuzskom prielive sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu, najmä pre USA a Izrael. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedlo námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC), ktoré dodalo, že v záverečnej fáze sú prípravy na zavedenie „nového poriadku“ pre Perzský záliv. Informuje o tom televízia al-Džazíra.
06:10 "Ak budú útoky proti civilným cieľom pokračovať, ďalšie fázy našich útočných a odvetných operácií budú oveľa ničivejšie a rozsiahlejšie a straty a škody... budú desaťnásobné," pohrozil hovorca iránskeho vojenského velenia podľa AFP.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí, ktorého citovala televízia Al-Džazíra, uviedol, že iránske ozbrojené zložky budú útočiť na podobnú infraštruktúru, ktorú vlastnia či ktorá je nejakým spôsobom spojená so Spojenými štátmi či "napomáha ich agresii voči Iránu". Reagoval tak na posledné Trumpove hrozby, ktoré označil za podnecovanie k vojnovým zločinom, zločinom proti ľudskosti i k podnecovaniu ku genocíde. Keďže útoky na kritickú infraštruktúru krajiny by ohrozili celý národ, povedal Baghaí. "V utorok bude v Iráne Deň elektrární a Deň mostov, všetko v jednom... Otvoríte ten zasraný prieliv, vy šialení bastardi, alebo budete žiť v pekle," napísal v nedeľu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Potom na nej zverejnil príspevok, v ktorom stálo iba "utorok, 20: 00 ET", čo je streda 02: 00 SELČ. Niektoré médiá to vykladajú tak, že dal Teheránu ďalších 24 hodín.
V sobotu americký prezident vyhlásil, že Irán má 48 hodín na uzavretie dohody alebo uvoľnenie prielivu kľúčového pre prepravu ropy a plynu z Perzského zálivu, inak podľa neho krajina zažije peklo. V telefonickom rozhovore s Fox News v nedeľu Trump povedal, že Irán rokuje a že verí v uzavretie dohody v pondelok. Trump dal ultimátum Iránu už 21. marca, keď mu pohrozil zničením elektrární, ak do 48 hodín úplne neuvoľní pre bezpečnú plavbu Hormuzský prieliv. Tieto útoky nariadil 23. marca odložiť o päť dní, čo zdôvodnil rozhovormi o ukončení vojny. Neskôr oznámil, že odkladá útoky na elektrárne o ďalších desať dní, a to do pondelka 6. apríla.
Aj v noci na dnes pokračovali americko-izraelské útoky na Irán a iránske odvetné údery na Izrael. Podľa spravodajcu televízie Al-Džazíra v predchádzajúcich hodinách útočili Spojené štáty a Izrael na viac ako desať iránskych miest vrátane Teheránu. Najmenej päť ľudí bolo podľa agentúry AP zabitých nad ránom pri leteckom útoku na obytný dom v iránskom meste Kom. Varovné sirény v noci zneli niekoľkokrát tiež v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opäť niekoľko iránskych striel tiež v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte.
USA a Izrael začali bombardovať Irán 28. februára, čo americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu odôvodnili tým, že Irán predstavuje pre ich krajiny hrozbu, najmä preto, že sa jeho vedenie snaží získať jadrovú zbraň. To ale tamojší teokratický režim popiera. Irán v odvete útočí na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, kde sú americké základne, a na tamojšiu priemyselnú, najmä ropnú infraštruktúru. Pomáhajú mu proiránske milície v Iraku a na Izrael útočia tiež libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci. Izraelská armáda tiež zosilnela útoky na Libanon, kde cieli na Hizballáh a kde minulý mesiac na juhu začala inváziu.