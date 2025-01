Nemocničný škandál: Známy gynekológ si fotil nahé pacientky a zverejnil ich na sociálnej sieti

Lekár si fotil obézne tehotné pacientky a poukazoval na riziká úplne názorne, čo spôsobilo škandál. (Zdroj: gettyimages.com, Instagram/antonin.parizek)

PRAHA - V susednom Česku sa v týchto dňoch začal riešiť veľký škandál jedného zo známych pôrodníkov. Ten síce v dobrej viere upozorňoval na známe zdravotné riziko, no veľmi necitlivý spôsob, akým na to upozorňoval, sa absolútne nestretol s pochopením. Antonín Pařízek je u našich susedov už lekárska legenda, no napriek tomu vytvoril obrovský škandál. Riziká obezity u tehotných žien demonštroval úplne názorne a telá pacientiek skončili na internete.