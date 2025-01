Ostré slová Zelenského: Ani Západ nás neprinúti vzdať sa územia! Požaduje európskych vojakov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj dôrazne vyhlásil, že jeho krajina nikdy nepristúpi na žiadny mierový kompromis, ktorý by legitimizoval ruskú okupáciu ukrajinských území. Ani tlak zo strany medzinárodných spojencov ju neprinúti zmeniť tento postoj. Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose upozornil, že po skončení vojny bude nevyhnutné nasadiť aspoň 200-tisíc európskych vojakov, aby zaručili, že Rusko sa už nepokúsi o ďalší útok.

„Prioritou je ukončiť aktívnu fázu vojny. To je prvý krok k bezpečnosti. Môže prebehnúť mnoho rokovaní, ale najdôležitejšie je zastaviť boje,“ uviedol Zelenskyj podľa Ukrajinskej pravdy.

Zelenskyj zároveň kategoricky odmietol, že by Ukrajina akceptovala mierovú dohodu výmenou za uznanie ruského zvrchovaného práva na okupované územia. „Bez ohľadu na to, čo by kto chcel alebo navrhoval – ani keby na tom trvali všetci naši spojenci – Ukrajina nikdy neuzná okupované územia ako ruské. Pre nás zostanú vždy len okupovanými, kým sa tam sami nevrátime,“ zdôraznil prezident.

„S Ruskom možno rokovať iba z pozície sily“

Zelenskyj tiež upozornil, že akékoľvek rokovania s Moskvou musia vychádzať z dominantného postavenia Ukrajiny. „Považovať agresora za rovnocenného partnera je pre Ukrajinu ponižujúce. Putin je vinný a musí to pochopiť. Rokovania na rovnakej úrovni s ním nič nevyriešia,“ vyhlásil.

Hoci Zelenskyj v minulosti pripustil, že by mier mohol byť dosiahnutý aj za predpokladu, že Rusko bude stále kontrolovať časti ukrajinského územia, zdôraznil, že tieto oblasti plánuje Ukrajina získať späť diplomatickou cestou. Prezident tiež opakovane apeloval na vstup krajiny do NATO, ktorý považuje za najspoľahlivejšiu bezpečnostnú záruku. Tento krok však narazil na odpor niektorých členov aliancie, vrátane Slovenska a Maďarska.

Európska misia: 200-tisíc vojakov na ochranu mieru

V Davose Zelenskyj načrtol aj víziu povojnového bezpečnostného usporiadania. Podľa neho bude po uzavretí prímeria potrebné nasadiť minimálne 200-tisíc európskych vojakov, ktorí zabezpečia, aby Rusko opäť nezačalo vojenskú ofenzívu. „Dvestotisíc vojakov – to je absolútne minimum. Ak nebude tento počet naplnený, dohľad nad prímerím bude nedostatočný,“ uviedol prezident pre britský denník The Guardian. Zároveň vyzval Európu, aby sa etablovala ako silný a nepostrádateľný hráč na medzinárodnej scéne.

USA chcú predísť opakovaniu konfliktu

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v relácii televízie CBS zdôraznil, že ukončenie vojny na Ukrajine je jednou z priorít Spojených štátov. „Ide o krvavý konflikt, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie. Našou snahou je zabezpečiť, aby bol mier stabilný a trvalý. Nechceme situáciu, keď sa bojové operácie obnovia o dva či tri roky,“ vyhlásil.

Rubio zároveň naznačil, že prezident Donald Trump upustil od svojho ambiciózneho plánu ukončiť vojnu do 24 hodín od nástupu do úradu. Po inaugurácii vyzval Putina na rokovania o ukončení konfliktu, pričom upozornil na ničivé ekonomické a ľudské straty, ktoré vojna Rusku spôsobuje. Ukončenie vojny je však podľa Trumpových slov zatiaľ v nedohľadne, keďže Moskva o mierovú dohodu nejaví záujem.