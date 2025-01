Gurmánsky prehrešok, za ktorý sa platí poriadna pálka: Podnik nestrpí ananás na pizzi, účtuje si rekordný príplatok

Ananás na pizzi je niečo, cez čo britský podnik neprejde mlčaním. (Zdroj: gettyimages.com)

NORWICH - Jednoznačnou témou, ktorá medzi labužníkmi a aj bežnými konzumentmi spôsobuje vášne, je určite ananás na pizzi. Táto "pochúťka" s medzinárodným pomenovaním hawai je vždy vďačnou témou rozhovorov, no najnovšie aj kontroverzií. K tomu prispel aj čerstvý incident v jednom z britských reštauračných zariadení. Majitelia podniku totiž nestrpia tento gastronomický počin, ktorý nie je každému po chuti. Prekáža im totiž až do tej miery, že sa rozhodli rázne zakročiť, no z ponuky ho nevymazali.

Na dianie v norwichskej reštaurácii upozornil portál CNN. Väčšina spoločnosti už tuší, že ide o veľmi "kontroverzný typ pokrmu". A to až do tej miery, že sa kompetentní v reštaurácii rozhodli pre radikálny krok. Nájdu sa ľudia, ktorí pizzu hawai (s ananásom, pozn. red.) vyslovene milujú, takí, ktorí ju neznášajú a tí, ktorým je to úplne jedno.

archívne video

Skupinka motorkárov v mikulášskych kostýmoch priniesla pizzu do nemocnice v Košiciach (Zdroj: TASR/František Iván)

Podnik Lupa Pizza má prísnu politiku

To však neznamená, že by podnik Lupa Pizza, ako sa spomínaná reštaurácia v Norwichi nazýva, zo svojho menu pizzu hawai vyradil. Má na ňu však prísne pravidlo. "Hovorím ananásu nie," povedal rovno v úvode pre CNN šéfkuchár Quin Jianoran. "Ide o veľmi kontroverznú tému, pretože ľudia hawai buď jednoducho milujú, alebo nenávidia. My sme sa rozhodli si vybrať konkrétnu stranu," doplnil Jianoran.

(Zdroj: gettyimages.com)

Bežný poplatok za pizzu v tomto podniku je okolo 14 libier (asi 16,6 eura). Tu sa ale rozprávame o klasickej a "najchudobnejšej" príchuti Margherita. S inými príchuťami rastú aj cenovky, no pri žiadnej z nich to nie je také intenzívne ako práve pri tom ananásovom variante.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Astronomická cenovka za gurmánsky hriech

Podnik si napriek tomu ide svoje a za objednanie pizze hawai si účtuje bezmála 100 britských libier, čo je asi 118,5 eur. V Lipa Pizza okrem iného prebieha aj anketa ohľadom obľúbenosti pizze hawai. Zatiaľ v nej hlasovalo celkovo 62 percent respondentov. "Môj pohľad na celú vec sa môže zmeniť," pripustil šéfkuchár Jianoran s tým, že cenovku "hriešnej pizze" je dokonca ochotný aj zdvihnúť na 200 libier, čo by bolo už rekordných 237 eur.

Ako vlastne vznikla?

Pôvod pizze hawai sa spája s kanadským kuchárom s gréckym pôvodom - Samom Panopoulosom a jeho bratom. Tí príchuť vymysleli v 60. rokoch minulého storočia a spôsobila obrovskú vlnu znepokojenia, ale aj nadšenia. Dôkazom o intenzívnosti tejto témy je aj fakt, že pizzu hawai do dnešného dňa ponúka takmer každá relevantná pizzeria po svete.

Téma však spôsobuje ozajstným pôvodcom pizze (Talianom, pozn. red.) vrásky na čele. V tejto krajine je to podobne nežiadúci fenomén, ako keď sa špagety pred varením lámu.