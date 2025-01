Poslíček zažil na strednom Slovensku hororovú službu: Namiesto platby ho oblial studený pot, vyhrážky s NOŽOM!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

MARTIN - Bola to služba, na ktorú len tak ľahko nezabudne. Zdesený poslíček s pizzami na strednom Slovensku zažil strašidelnú pracovnú skúsenosť, počas ktorej mal strach o vlastný život. Jeden zo zákazníkov sa totiž namiesto platenia rozhodol vytasiť nôž a prehovoriť vo viac ako znepokojujúcom výhražnom tóne.

O veľmi závažnom kriminálnom prípade informoval portál noviny.sk. Celý incident sa odohral ešte v nedeľu 19. januára vo večerných hodinách, kedy jeden z mnohých kuriérov s jedlom zažil nepríjemné a život ohrozujúce chvíle.

Namiesto platenia vytiahol nôž a vyhrážky

Rozvozca podľa televízie prišiel na lokalitu, odkiaľ bola objednávka na jedlo zadaná. Tam objednávku odovzdal a keďže podľa všetkého platba neprebehla vopred, vyzval zákazníka na jej úhradu.

Jeho odmietavý tón ho prekvapil. Kuriérovi najskôr tvrdil, že už zaplatil vopred, a to prostredníctvom aplikácie. Rozvozca si išiel tieto záležitosti overiť do svojho auta. Potom zistil, že platba neprebehla a zákazník zrejme nehovoril pravdu. Potom poslíček pristúpil k vozidlu, pričom objednávateľ s nožom v ruke stále vedľa neho. Požiadal ho, aby stiahol okno a prehlásil: "Keď mi to jedlo dáš, tak ti nič neurobím."

Kuriér sa podvolil, polícia už prípad rieši

Kuriér dostal strach o vlastný život a bezpečnosť. Pizzu zákazníkovi teda dobrovoľne a bez platenia odovzdal. "Objednávateľ z miesta odišiel," uviedla pre televíziu JOJ policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Sú to práve príslušníci Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine, ktorí už celý prípad riešia. V krátkom čase ho stotožnili a našli. Potom ho obmedzili na osobnej slobode. Podľa všetkého má ísť o len 20-ročného muža, ktorému okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za zločin lúpeže. V týchto dňoch už bol spracovaný podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie.

Trestný zákon hovorí jasnou rečou a zločin lúpeže môže byť potrestaný odňatím slobody na niekoľko rokov. Mladík má však ešte priťažujúcu okolnosť, keďže si "pomáhal" aj zbraňou vo forme noža. Ohrozil teda bezpečnosť inej osoby, čo mu môže trest ešte zvýšiť.