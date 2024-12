Nepodarený pokus s delobuchmi: Rodina vzala nohy na plecia, malé raketky lietali po celej záhrade!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ESSEX – Po vianočných sviatkoch sa už všetci pripravujú na silvestrovské oslavy. Koniec roka je okrem prípitku so šampanským spájaný aj s ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. I keď je už zakázané odpaľovať ju na verejných priestranstvách, ľudia sa snažia toto pravidlo obísť a vychutnať si delobuchy v plnej kráse. Tejto rodine sa to však vypomstilo.

Posledný decembrový deň oslavuje meniny Silvester, čo znamená, že sú to aj posledné hodiny roku. Ľudia po celom svete vítajú Nový rok veľkolepým odpáľovaním ohňostrojov, no niektorí sa chcú tiež na tom podieľať. I keď je zapáľovanie pyrotechniky na verejnosti zakázané, ľudia ju napriek tomu vystreľujú na vlastných pozemkoch.

Veľká chyba pred zapálením

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ako sa členovia istej rodiny utekajú skryť pred zapálenou zábavnou pyrotechnikou. Po prvom výbuchu totiž zvyšné raketky spadli an zem a mierili priamo na obyvateľov domu. Informuje o tom Daily Mail. Video zdieľala Tammy Westwoodová, keď nechala svojho syna Adama (21) odpáliť pyrotechniku vo svojej záhrade.

Netušila však, že o pár chvíľ začne utekať ako pred náletom. Adam totiž spravil chybu, pretože pred zapálením pyrotechniky ju nezapichol do zeme. Prvých päť striel síce vyletelo nahor, ale potom sa sada zosypala a mierila presne na členov rodiny. V momente si všetci uvedomili, že sa ocitli v nebezpečenstve. Začali utekať do domu a chceli sa skryť.

Adamova priateľka Charlie Baileyová (18) kričala po celej záhrade, keď sa za ňou rútili červené a zelené iskry. Tammy napokon ale povedala, že všetci mali šťastie a nikto sa nezranil. Niektoré výbuchy boli tak blízko domu, že okná doslova obhorelo.

Varovanie pre ostatných

Tammy vzala chybu na seba, pretože ako povedala neposlúchla radu v obchode, keď pyrotechniku kupovala. "Viackrát ma upozorňovali, aby sme to najprv vpichli do zeme a až potom zapálili. Ľudia, ktorí si chcete spraviť na Silvestra vlastný ohňostroj, dajte si prosím pozor aj na najmenšie detaily a dodržujte bezpečnostné pokyny," radila cez príspevok.

Adam si podľa nej kupoval pyrotechniku po prvý raz. Mal sa dokonca matky aj spýtať, či to musí vpichnúť do zeme. Tammy mu odpovedala, že to nie je potrebné, že to bude v poriadku aj vtedy, keď to len rovno zapáli. "Bolo to odo mňa hlúpe, hanbím sa za seba. Len zázrakom sa nikomu nič nestalo," dokončila Tammy Westwoodová.

Zákony v Británii

V Británii platí zákon BS 7114, ktorý definuje štyri kategórie pre zábavnú pyrotechniku. Zábavná pyrotechnika je delená do troch skupín na "vnútornú", "záhradnú" a "výstavnú", pričom pre každú platia presné predpisy použitia a hranice hluku. Štvrtou triedou je profesionálna pyrotechnika (len pyrotechnici, pretože nebola testovaná).

Osobám mladším ako 18 rokov je predaj akejkoľvek pyrotechniky zakázaný. V Británii sú nastavené sankcie pri porušení týchto pravidiel až do výšky päťtisíc libier či dokonca odňatím slobody na pol roka.