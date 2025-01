Bratislavské Nové Mesto zavádza finančný príspevok pre rodiny s ŤZP deťmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Bratislavské Nové Mesto zavádza nový finančný príspevok, a to na vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Výška jednorazového príspevku je maximálne 200 eur. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára.

"Máme záujem pomáhať všetkým obyvateľom v mestskej časti, a najmä tým, ktorí sú najviac zraniteľní. Týmto príspevkom by sme chceli rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom uľahčiť ich situáciu a finančne im pomôcť pri vzdelaní či voľnočasových aktivitách ich dieťaťa," uviedol novomestský vicestarosta Pavol Troiak. O príspevok na vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom môže žiadateľ požiadať od 1. júna do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Príspevok môže mestská časť poskytnúť na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy či nákupom/prenájmom hudobného nástroja, jazykovým vzdelávaním či navštevovaním záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch, v záujmových krúžkoch či skautingu. Rovnako tak na preplatenie poplatku za účasť na kultúrnom podujatí, v škole v prírode organizovanou materskou školou, základnou školou, špeciálnou školou, strednou školou, na súťaži alebo sústredení, plaveckom alebo lyžiarskom kurze alebo organizovanom pobyte, tábore či výlete. Týka sa tiež preplatenia nákladov spojených s liečebným pobytom alebo s rehabilitáciou, nákladov na špecializované terapie pre deti či zdravotné pomôcky, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

V rámci nového VZN zároveň mestská časť doplnila ďalšiu oprávnenú osobu pri príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí do 18 rokov veku. Touto zmenou chce samospráva zamedziť situáciám, kedy matka stráca nárok na priznanie príspevku z dôvodu nedostatočne dlhej doby trvalého pobytu na území mestskej časti. S takýmito situáciami sa podľa vicestarostu stretávajú pomerne často. "Navrhujeme preto zaviesť ďalšiu oprávnenú osobu - otca dieťaťa. Otec by mohol o tieto príspevky požiadať práve v takej situácii, kedy obaja rodičia sú obyvateľmi mestskej časti Nové Mesto, ale matka nespĺňa podmienku minimálne jedného roka, pričom otec túto podmienku spĺňa," poznamenal Troiak.