Poslanec sa postaral o poriadny škandál: Na Silvestra zavaril susedom! Hlasné sťažnosti, vysvetlovať musel aj miestny starosta

Český poslanec Hubert Lang mal na Silvestra vypustiť ohňostroj nad stajňami (Zdroj: Facebook/Hubert Lang, Getty Images)

Profesionálna jazdkyňa a trénerka koní Adéla Neumannová z Bílova prežila jednu z najhorších silvestrovských nocí. Všetko to začalo, keď hodiny odbili polnoc. Nad jej stajňami vtedy začala vybuchovať pyrotechnika. Trénerka a majiteľka koní neskrývala údiv a zdesenie. Veľmi sa bála, aby sa jej zvieratám nič nestalo.

Nebezpečné vyhrážanie

Neumannová pre Novinky povedala, že ohňostroj mal na svedomí jej sused Hubert Lang (55), ktorý je zároveň českým poslancom za stranu ANO. "O polnoci začal priamo nad našou stajňou odpaľovať ohňostroj. Trvalo to asi päť minút. Máme tu sedem koní, začali sa plašiť. Niektoré patria aj iným jazdcom, nesiem za ne zodpovednosť," povedala nahnevane jazdkyňa a majiteľka stajní Neumannová. Okrem toho dodala, že na druhej strane dediny je statok s 300 kravami.

Kone sa mali začať stavať na zadné, hlasno erdžať a panikáriť. Upokojil ich až Neumannovej manžel. "Hneď som to začala riešiť, pretože som bola zlosťou celá bez seba. Vybehla sme k susednému statku, pán poslanec stál na svojom pozemku, ja za bránou, a kričala som naňho, nech s tým prestane, že sa mi plašia kone. Nebola som vulgárna ani som mu netykala, osobne sa nepoznáme. On sa mi začal vyhrážať, že ma chytí pod krk a rozbije mi hubu," priblížila svoju skúsenosť zo silvestrovskej noci.

Pred polnocou bol ešte pokoj

Neumannová stihla ešte na Silvestra večer pred polnocou uverejniť video, ako stojí pri stajniach a hladká svojich miláčikov. K tomu dala aj popis, že niekde v diaľke sa už niečo odohráva, ale nie je to žiadna tretia svetová. "Minulý rok to bolo tiež na mále, ale verím, že aj teraz všetci dodržia svoj sľub," reagovala zrejme na odporúčania, ktoré zaslal starosta obyvateľom obce. Stála v nich žiadosť, aby sa v blízkosti stajní nezapaľovala žiadna pyrotechnika.

Hysterický výstup

Poslanec Hubert odmietol poskytnúť priamy rozhovor, ale neskôr poslal do redakcie českých Noviniek SMS správu. V nej uvádza, že Pani (Adéla Neumannová) mala byť hysterická, čo môžu potvrdiť aj traja ďalší svedkovia. Okrem toho uvažuje, že jej údajný výstup bude rišiť právnou cestou.

"Päť minút (strieľania) petárd, navyše zakúpených u oficiálneho predajcu, nie je u nás na dedine žiadny zločin, ani to nie je zakázané. Pani pribehla v štýle, že s tým máme okamžite prestať, že neznáša oslavy, nepije a nemáme strieľať na jej kone," povedal s tým, že ho mala nazvať "opitým primitívom s IQ idiota".

Chyba starostu obce

Český politik má pravdu, že v Bílove neplatí zákaz spúšťania ohňostrojov. Starosta Pavel Bulín predostrel, že po obci síce rozoslal odporúčanie, ale poslanca s manželkou vynechal. "Mám niekoľko adresárov a v tom, ktorý som použil, ich bohužiaľ nemám. Bola to čiastočne aj moja chyba," uviedol. O hádke medzi susedmi nevie, no vypustenie ohňostroja nad stajňami potvrdil aj on.

Majiteľka stajní Neumannová zaslala sťažnosť na mail hnutia ANO. "Myslím, že človek, ktorý reprezentuje ich stranu v Poslaneckej snemovni, by sa mal správať inak. Celé mi to príde veľmi bezohľadné. Keď viem, že hneď vedľa sú v stajniach kone, tak ohňostroje jednoducho nerobím," dodala.

Hubert Lang je poslancom od roku 2021. V českom parlamente pôsobí vo výboru pre bezpečnosť a zároveň figuruje ako podpredseda výboru pre políciu. V roku 2024 podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh zákona.