Meteorológovia v tom majú jasno: TAKÉTO bude počasie v roku 2025

Aktuálny rok 2024 má byť podľa meteorológov najteplejším od začiatku meraní a prekoná tak rekord z roku 2023. Hoci aj rok 2025 bude výrazne nadpriemerný, jeho teploty by mali byť nižšie práve v dôsledku vplyvu La Niñe, uviedla britská Met Office.

Zaujímavosťou je, že takýto scenár sa považuje za výnimočný v kontexte klimatických zmien. Meteorológ Adam Scaife vysvetľuje: „Je prekvapivé, že rok 2025 sa predpokladá ako veľmi teplý, napriek tomu, že sa nachádzame v období La Niñe, ktorá zvyčajne prináša ochladzovanie. Roky, kde nie je dominantný vplyv El Niña, by mali byť prirodzene chladnejšie. Napríklad rok 2016, kedy El Niño výrazne ovplyvnilo podnebie, bol vtedy najteplejším v histórii. Ale pri porovnaní s našou predpoveďou na rok 2025 vyzerá teraz rok 2016 oveľa chladnejšie.“

Z dlhodobého pohľadu globálna povrchová teplota neustále stúpa a predpokladá sa, že v roku 2025 sa bude pohybovať v rozmedzí 1,29 až 1,53 °C nad hodnotami pred priemyselnou revolúciou. Tento trend potvrdzuje fakt, že už dvanásť rokov za sebou sú globálne teploty vyššie o viac ako 1 °C oproti historickému priemeru.

Nick Dunstone, ďalší odborník z Met Office, k tomu dodáva: „Minulý rok sme upozornili, že v roku 2024 môže dôjsť k prekročeniu hranice 1,5 °C. Hoci to teraz vyzerá, že sa tak skutočne stalo, ide o dočasné prekročenie a to neznamená, že by bola porušená Parížska dohoda. Napriek tomu ide o dôležitý signál, ktorý by mal byť varovaním.“

Cieľom Parížskej dohody je udržať nárast globálnej teploty pod hranicou 1,5 °C v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou.

„Fenomén El Niño, ktorý ovplyvnil roky 2023 a 2024, krátkodobo zvýšil globálne teploty. Prispel tak k trendu rastúcich teplôt spôsobených zvyšovaním emisií skleníkových plynov. Klimatickí výskumníci však stále skúmajú aj ďalšie faktory, ktoré mohli tento nárast ovplyvniť,“ poznamenal Scaife.

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie existuje 55-percentná pravdepodobnosť, že jav La Niña sa objaví medzi decembrom a februárom, pričom by mal byť pomerne slabý a krátkodobý.