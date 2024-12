Kuriózny prípad z Brna: Polícia vyťahovala z ľadovej rieky podnapitú ženu, takýto dôvod pádu ale nečakali!

(Zdroj: TASR - Michal Svítok )

BRNO – Policajti z Brna riešili vskutku kuriózny prípad. Z rieky Svratky vyťahovali opitú ženu. Tá do nej spadla, keď si chcela údajne odskočiť na WC.

Podnapitá 49-ročná žena bola na prechádzke so svojim bratom. Ten jej ale kvôli jeho zdravotnému stavu a postihnutiu nevedel pomôcť, no zalarmoval policajnú hliadku, informovali novinky.cz. Žena mala do rieky spadnúť po tom, čo plánovala „odskočiť si na malú potrebu“.

Zúfalý muž zavolal na tiesňovú linku s prosbou o pomoc. Keď hliadka dorazila na miesto, žena stála do pol pása v ľadovej vode. Hliadka problém okamžite vyriešila a žene privolala rýchlu zdravotnú službu z dôvodu podchladenia.

„Opakovane to ale odmietala. Vysvetlila policajtom, že býva iba kúsok od miesta nehody. Príslušníci polície chceli mať istotu, že bude žena v poriadku a tak ju sprevádzali až ku dverám,“ doplnila hovorkyňa Markéta Skřivánková. Brat políciu presvedčil, že sa o ňu postará. Polícia aj v tejto súvislosti vyzvala verejnosť, aby boli pri blížiacich sa novoročných oslavách opatrnejší.