Izrael tvrdo zasiahne proti jemenským Húsíom, uviedol premiér Netanjahu

TEL AVIV - Izrael bude aj naďalej tvrdo zasahovať proti jemenským povstalcom Húsíom, ktorých podporuje Irán. Dnes to podľa agentúry Reuters povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, pričom povstalcov obvinil, že ohrozujú medzinárodnú námornú dopravu aj medzinárodný poriadok. Premiérovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako strela vypálená z Jemenu dopadla do parku v meste Jaffa a zranila 20 ľudí.

Izrael proti Húsíom zasiahne rovnako rázne ako zasiahol proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas a proti libanonskému Hizballáhu, teda skupinám, ktoré patria do takzvanej Osi odporu. To je neformálna koalícia vedená Iránom, ktorá sa stavia proti Izraelu a proti americkému vplyvu na Blízkom východe. Do tejto skupiny patria aj Húsíovci.

"Budeme konať silno, odhodlane a sofistikovane. A aj keď to bude trvať nejaký čas, výsledok bude rovnaký," povedal Netanjahu s odvolaním sa na úspešnú likvidáciu mnohých popredných členov Hamasu a Hizballáhu a na zníženie bojových a logistických kapacít oboch hnutí.

Odveta na húsíjsku infraštruktúru

Izraelská armáda vo štvrtok v odvete za predchádzajúce raketové údery proti Izraelu zaútočila na húsíjsku infraštruktúru. Podlé médiá ovládané povstalcami útokmi smerovali na metropolu Saná a na prístavné mesto Hudajdá, ktoré je kľúčové pre dovoz potravín do Jemenu V hlavnom meste išlo údajne o dve hlavné elektrárne, v Hudajdá o prístav a ropné zariadenie. Škoda spôsobená od júla izraelskými údermi na prístav Hudajdá dosiahla 313 miliónov dolárov. Podľa serveru The Times of Israel (ToI) to oznámilo húsíjské ministerstvo dopravy.

Husíovia ovládajú sever Jemenu a jeho pobrežie Červeného mora. Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá začala po útoku Hamasu na juhu Izraela vlani v októbri, Húsíovci pomocou dronov a striel útočia na obchodné plavidlá v Červenom mori, čím sa snažia destabilizovať globálny a regionálny obchod. Niekoľkokrát týmito zbraňami zaútočili aj na Izrael.