Chudobných v Rusku pribúda! Ľudia nemajú čo jesť, ako prví dostanú pomoc dôchodcovia

Myšlienka má podľa Aksanova solídny základ a mala by sa podľa neho zaviesť po celom Rusku, informuje portál The Moscow Times a upozornil naň denník idnes.cz. „Ľudia v núdzi tak budú za každých okolností vedieť, že majú zaistené minimum potravín, ktoré sú nevyhnuté pre život,“ dodal šéf ruského výboru Štátnej dumy.

Tento spôsob pomoci by bol podľa neho užitočný ako podpora viacerých sociálne slabých vrstiev obyvateľstva a o dotácie by sa mohol starať štát a postupne ich vyplácať regiónom a dodávateľom potravín. K mesačnému limitu potravinových lístkov sa ale nevyjadril. Gubernátor pre Kaliningrad uviedol, že potravinové karty budú v ich oblasti v platnosti už od budúceho roka. Spomenul zároveň rastúce ceny, pre ktoré si už niektoré vrstvy obyvateľstva nedokážu kúpiť ani základné potraviny.

Medzi prvými by mali byť dôchodcovia pod hranicou životného minima. V poradovníku budú pravdepodobne aj viacpočetné rodiny a ďalšie nechránené kategórie občanov. V Kaliningrade dostávali obyvatelia podobné karty už na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V tom čase mali nárok najmä seniori a veľké rodiny. Rovnako dostávali potravinové lístky aj obyvatelia v Amurskej oblasti pri hraniciach s Čínou. Kamčatka zase zaviedla špeciálne poukazy na ryby.

Podľa ruského štatistického úradu žije v Rusku zhruba 11,8 milióna ľudí s príjmami pod hranicou životného minima. Údajne ale ich počet medziročne klesol. Odborníci zároveň uviedli, že aby potravinové lístky mali zmysel, mali by mať hodnotu od 3 do 6 tisíc rubľov mesačne (v prepočte od 28 do 56 eur). Zároveň by malo byť podmienkou, že poukazy budú použité iba na potraviny. Podľa štatistík a miestnych novinárov mali napríklad zemiaky zdražieť o 85 percent, cibuľa o 40 percent a maslo o 33 percent. Potravinové lístky sa v Rusku prvýkrát objavili počas prvej svetovej vojny.