Desivá informácia z Moskvy: Rusko sa už na nič nehrá! Minister nariadil prípravy na vojnu s NATO

Ruský minister obrany Andrej Belousov (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Prípravy na konflikt už nie sú len teoretické

Vyjadrenia ruských predstaviteľov o možnej vojne s NATO už nie sú len vágne či zahalené v náznakoch. Ministerstvo obrany, na čele s Belousovom, zdôrazňuje, že musí byť pripravené na všetky možné scenáre. Belousov konkrétne vyhlásil, že Rusko sa musí pripraviť na vojenský stret v Európe v horizonte najbližšieho desaťročia. Jeho slová zverejnil portál Politico.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Diskusia medzi Belousovom a Putinom

Téma možného konfliktu s NATO bola predmetom diskusie medzi ministrom obrany a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Belousov vysvetlil, že jeho vyhlásenie vychádza z rozhodnutí prijatých na júlovom summite NATO. Podľa neho doktrinálne dokumenty USA a ďalších členských štátov NATO naznačujú, že príprava na vojenskú konfrontáciu je na oboch stranách čoraz intenzívnejšia, čo Belousov cituje podľa The Kyiv Independent.

Dokončenie vojny na Ukrajine ako priorita

Belousov okrem toho zdôraznil, že Rusko musí najskôr dokončiť vojenskú operáciu na Ukrajine. Vyjadril ambíciu plne obsadiť strategické oblasti, ako sú Luhansk, Záporožie, Cherson a Doneck. Podľa jeho slov sú ukrajinské sily vyčerpané a ruské jednotky majú výhodu na všetkých frontoch.

Západ varuje pred ďalšou eskaláciou

Podobne, ako Rusko upozorňuje na možný konflikt, západní predstavitelia vyjadrujú obavy z rozširujúcich sa ambícií Moskvy. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pre BBC uviedol, že Aliancia by mala prejsť do „vojnového zmýšľania“, keďže členské štáty nie sú pripravené na situáciu, ktorá ich môže čakať o štyri až päť rokov. Zároveň vyzval na zvýšenie výdavkov na obranu.

Varovania českej spravodajskej služby

Šéf českej Bezpečnostnej informačnej služby Milan Koudelka v rozhovore pre Bloomberg varoval, že ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov sa môže sústrediť na krajiny strednej a východnej Európy. Zdôraznil, že Rusko by sa v tom čase už spamätávalo z následkov vojny a mohlo by obnoviť svoje ambície.

Putin hrozí eskaláciou pri „červených čiarach“

Ruský prezident Vladimir Putin na pondelňajšom vystúpení znovu hrozil eskaláciou. Podľa neho plány Spojených štátov na rozmiestnenie rakiet v Európe nútia Rusko konať, pretože prekračujú takzvané „červené čiary“. Putin varoval, že ak dôjde k prekročeniu týchto hraníc, Rusko bude nútené rozmiestniť svoje rakety blízko hraníc NATO.