Zbité a znásilnené dievča prišlo za policajtmi, tí ju vyhodili! Páchateľ vyčíňal ďalej, maloletú obeť väznil

PRAHA - Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov sa zaoberá podozrením, že pražskí policajti nepomohli znásilnenému dievčaťu. Tá do hlavného mesta prišla nahlásiť, že sa pri Českom Dube v libereckom kraji stala obeťou brutálneho znásilnenia, väznenia a mučenia. Policajti ju vypočuli, ale informáciu neodovzdali ďalej. Z činu je obžalovaný muž, ktorý je podľa znalcov sexuálny sadista. Po tomto prípade znásilnil a trýznil podľa obžaloby ešte ďalšie, dokonca maloleté dievča.

Obvinený muž mladej žene nepravdivo tvrdil, že je policajtom z Liberca a pohrozil jej, že nesmie nič povedať, zaznelo pri pojednávaní libereckého krajského súdu. Zločin sa odohral na konci vlaňajšieho mája. Muž v jednej z obci pri Liberci dva dni dievča väznil a pomocou kovovej tyče, paralyzéra a reťaze ju mučil a znásilňoval. "Potom ju pustil, ale pohrozil jej, že nesmie nič povedať. Tvrdil, že je policajtom z Liberca a postráži si, aby mlčala," napísali Novinky.

Dievča sa preto rozhodlo ohlásiť prípad v Prahe. Podľa denníka Právo sa najprv zastavila na jednom z obvodných oddelení v Prahe, odkiaľ ju poslali na služobnú do Kongresovej ulice. Na súde zaznelo, že ju odtiaľ policajti vyhodili so slovami, že je sfetovaná a nech sa ide nechať vyšetriť. Znásilnená bola hospitalizovaná v Českej Lípe s vážnymi poraneniami panvy.

Zlyhanie polície, pribudla ďalšia obeť

Muža podozrivého z toho činu zadržali policajti asi o dva týždne, ale až po tom, čo obdobným spôsobom znásilnil, zbil a zadržiaval ďalšie dievča, tentoraz maloletú. "Tej sa podarilo z miesta, kde ju väznil, utiecť. Náhodný svedok ju zmlátenú zahliadol z okna a kontaktoval políciu," uvádza denník.

Hovorkyňa GIBS Ivana Nguyenová potvrdila, že sa prípadom zaoberajú. Pražská polícia čaká na ďalšie informácie od inšpekcie, potom bude riešiť prípadné personálne kroky.

Jej hovorca Ján Daněk ČTK oznámil, že podľa doterajších informácií pražskí policajti oznámenie od poškodenej ženy prijali a vypočuli ju. "S týmito zisteniami ale následne nepracovali tak, ako mali, a neodovzdali ich ďalej. Nie je to teda tak, že by policajti ženu vyhodili a oznámenie neprijali," uviedol. Boj proti sexuálnemu násiliu je podľa neho jednou z priorít polície. "O to viac nás mrzí, ak policajti nepostupovali tak, ako mali," dodal.

Mrazivé detaily zo súdu

Muž na súde čelí obžalobe za to, že znásilňoval, bil a mučil niekoľko dievčat, z ktorých niektoré boli ešte maloleté. Prokurátorka mu navrhla 12-ročný trest väzenia. Pre ženu, ktorá obžalovanému i ďalším mužom dievčatá k sexu zháňala a ponúkala, žiada osem rokov a štyri mesiace. Obaja majú tiež zaplatiť odškodné za psychické i fyzické škody svojim obetiam.

Jedným z klientov ženy bol aj obžalovaný muž z Českodubska. Na hlavu dievčatám podľa vyšetrovateľov nasadil vrece, na krk či nohu im upevnil obojok a priviazal ich k reťazi. Potom dievčatá znásilňoval, bil alebo ich trápil paralyzérom. "Kúpil si od nej päť dievčat, medzi ktorými boli maloleté školáčky, a vykonal na nich vyššie opísané praktiky. Dievčatám o jeho túžbach kupliarka nič nepovedala a ony to zistili, až keď boli vydané napospas obžalovanému," napísalo Právo. U jednej z poškodených sa po tomto zážitku vyvinula stredne ťažká posttraumatická porucha. Verdikt súdu si obaja obžalovaní vypočujú 13. januára.