MIMORIADNY ONLINE V ruskej Kurskej oblasti zahynuli a utrpeli zranenia stovky vojakov z KĽDR

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Niekoľko stoviek severokórejských vojakov bojujúcich po boku ruských síl proti Ukrajine bolo zabitých alebo zranených počas bojov v pohraničnej ruskej Kurskej oblasti. V utorok to pod podmienkou anonymity uviedol vysokopostavený americký vojenský predstaviteľ. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine - Zbrane držíme pevne vo svojich rukách a nepriateľ je v strachu.

Vojna na Ukrajine - Zbrane držíme pevne vo svojich rukách a nepriateľ je v strachu. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:53 Severoatlantická aliancia (NATO) prevzala od Spojených štátov koordináciu západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, a to ešte pred nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. Považuje sa to za krok zameraný na ochranu podporného mechanizmu spojencov pre Ukrajinu. Píše agentúra Reuters.

6:30 Generálny tajomník NATO Mark Rutte zvolal na dnešný večer do Bruselu schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, zástupcami niekoľkých ďalších európskych krajín, predsedom Európskej rady Antóniam Costom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Témou rokovania by malo byť poskytnutie ďalšej pomoci vojnou zmietanej krajine, najmä pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, ale aj možné budúce mierové rozhovory. Zelenskyj v utorok spomenul, že by sa debata mohla viesť aj o rozmiestnení zahraničných mierových jednotiek na Ukrajine.

V Kurskej oblasti zomreli stovky vojakov zo Severnej Kórei

Podľa agentúry AP však neposkytol presné údaje o obetiach, avšak podľa jeho slov sú medzi nimi vojaci "všetkých hodností". Prezradil, že severokórejské jednotky nie sú zrejme vycvičené na boj, čo prispieva k výraznému nárastu ich úmrtí. Biely dom a Pentagón v pondelok pritom oznámili, že severokórejské sily bojujú na frontovej línii prevažne na pozíciách pechoty.

Kyjev a Moskva zvádzajú posledné týždne v okolí Kurskej oblasti tvrdé boje a podľa slov predstaviteľa sa Rusku podarilo získať späť približne 20 percent územia, ktoré tam Ukrajina predtým získala.

Severná Kórea a Rusko posilnili svoje vojenské väzby od invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022. Prelomová dohoda o partnerstve medzi Pchjongjangom a Moskvou bola podpísaná v júni a vstúpila do platnosti začiatkom tohto mesiaca, pripomína AFP. Prvýkrát sa objavili informácie o zapojení tisícok severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine v októbri.