Nemecko čakajú predčasné voľby! Scholz nezískal dôveru poslancov

Scholz sa rozhodol o dôveru požiadať po tom, ako sa rozpadla jeho koaličná vláda sociálnych demokratov (SPD), zelených a slobodných demokratov (FDP), ktorá bola pri moci od decembra 2021. V posledných mesiacoch sa v kabinete prehlbovali spory okolo finančnej a hospodárskej politiky, až sa na začiatku novembra kancelár rozhodol odvolať ministra financií Christiana Lindnera. Jeho FDP potom vládu úplne opustila.

Nemecko má teda teraz menšinový kabinet zložený zo Scholzovej SPD a zelených, vláda je až do zriadenia nového snemu po voľbách plne akcieschopná.

Podľa sobotňajšieho prieskumu agentúry INSA by teraz voľby vyhrala opozičná konzervatívna únia CDU / CSU s 31 percentami hlasov. Na druhom mieste by skončila Alternatíva pre Nemecko (AfD) označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú stranu, ktorá by dostala 20 percent hlasov. Scholzova SPD by mala 17 percent. Do parlamentu by sa dostali ešte zelení s 11 percentami. Nová ľavicovo populistická strana Spojenectvo Sahry Wagenknechtovej (BSW) by získala sedem percent hlasov. Okolo päťpercentnej hranice potrebnej pre zvolenie do parlamentu sa dlhodobo pohybuje FDP. Do Spolkového snemu by sa tento rok prvýkrát od roku 1990 nemusela dostať postkomunistická Ľavica, ktorá je oslabená okrem iného odštiepením BSW.