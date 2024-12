Nemeckí konzervatívci chcú zastaviť nelegálnu migráciu a oživiť ekonomiku

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Návrh 79-stranového volebného programu s názvom Zmena politiky pre Nemecko bol zverejnený cez víkend. Počíta s daňovými úľavami vo výške miliárd eur, tvrdým postojom v migračnej politike a nahradením dávok sociálneho zabezpečenia novými dávkami spojenými s prísnejšími sankciami.

archívne video

Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

CDU a CSU sa zaviazali "zastaviť nelegálnu migráciu“, dôkladne kontrolovať nemecké hranice a znížiť dávky pre odmietnutých žiadateľov o azyl na minimum. Konzervatívci vo svojom programe sľubujú "zásadný posun v migračnej politike" a kritizujú obdobie pôsobenia kancelárky Angely Merkelovej, hoci ju priamo nemenujú. "Aj my sme urobili chyby, keď sme boli vo vláde, a poučili sme sa z nich," píše sa v programe.

Tvrdá vláda zákona

Obe strany sľubujú tvrdú vládu zákona, nulovú toleranciu voči trestnej činnosti či zintenzívnie sledovania verejných priestorov. Chcú tiež nechať "zatvoriť mešity, kde sa hlása nenávisť a antisemitizmus".

S cieľom oživiť ekonomiku Nemecka, ktorá už druhý rok po sebe zaznamenala pokles, chcú konzervatívci znížiť dávky v nezamestnanosti a zabezpečiť, aby sa "poctivá práce opäť vyplatila“. Taktiež mienia zrušiť zákon o legalizácii marihuany, ktorý prijala doterajšia trojkoalícia sociálnych demokratov (SPD), zelených a liberálov (FDP).

CDU je proti liberalizácii legislatívy týkajúcej sa interrupcií a zákona o rodovom sebaurčení, pričom argumentuje, že mladým ľuďom nesmie byť umožnené zmeniť pohlavie bez odborného poradenstva alebo rozhodnutia súdu.

Prieskumy naznačujú výhru

Aktuálne prieskumy naznačujú, že predčasné voľby by blok CDU/CSU vedený šéfom CDU a kandidátom na kancelára Friedrichom Merzom vyhral, nemal by však väčšinu. Tradičný koaličný partner CDU/CSU, propodnikateľsky orientovaná Slobodná demokratická strana (FDP), pravdepodobne neprekročí päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.

Za potenciálneho koaličného partnera konzervatívcov sa preto považujú zelení alebo sociálni demokrati. S krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD) všetky doterajšie parlamentné strany odmietajú spolupracovať.